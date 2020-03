D66-Statenlid Kyra Selles blikt terug op haar eerste politieke jaar: 'Heel leerzaam en divers'

Kyra Selles over haar eerste jaar in de Overijsselse politiek

Het was haar nét niet gelukt om de gemeenteraad van Kampen te komen en dus probeerde ze het in de provinciale politiek. Na de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 werd ze het jongste vrouwelijke Statenlid van Overijssel. D66-Statenlid Kyra Selles (24) blikt terug op een leerzaam jaar. "Ik heb over zo veel onderwerpen wat bijgeleerd, ontzettend leuk."

"Ik ben de politiek ingegaan omdat ik een goed en fijn leven heb en dat gun ik andere mensen ook. In de politiek kan je op grote schaal dingen veranderen", zegt Kyra met een grote lach op haar gezicht.

Sportief

De goedlachse jonge politica is geboren en getogen in Kampen en is net klaar met haar studie Social Work in Enschede. Tijdens haar werk als consultant en als Statenlid zit ze vaak stil. Daarom grijpt Kyra elke moment aan om te sporten. Ze is vaak te vinden in de sportschool of, als het mooi weer is, hardlopend langs de IJssel.

Sociaal liberaal

"Een goed leven", dat staat centraal en daarom vindt ze D66 voor haar de beste keuze. "Het is een progressieve partij. Maar ik vind het belangrijk dat iedereen ook zijn eigen keuzes kan maken. De overheid moet aanjagen en stimuleren in plaats van verplichten en verbieden, maar lukt het je dan even niet, dan vind ik dat er een goed vangnet moet zijn voor iedereen."

Diversiteit

Ze offert met alle liefde haar woensdagen op om de hele dag in het provinciehuis te vergaderen. "Ik vind dat de bevolking van Overijssel goed vertegenwoordigd moet zijn in het provincie, dus jong en oud en man en vrouw. Ik merk om mij heen dat veel jongeren ook betrokken zijn met de politiek. Ze vragen aan mij of er iets op de agenda komt waarvoor ze wat kunnen betekenen of ze dragen ideeën aan."



"Het was een heel interessant en leerzaam jaar. Ik heb veel geleerd over allerlei verschillende onderwerpen. Dat vind ik ook het leuke aan de provinciale politiek. Het is zo divers. Het ene moment gaat het over treinen en het andere moment gaat het over weidevogels."

