Massapsycholoog over lang thuisblijven: 'We gaan ons vervelen'

Een groot deel van de Nederlanders bleef de afgelopen dagen thuis. Wat gebeurt er als we nog langer binnen moet blijven dan nu wordt voorzien? Massapsycholoog Hans van de Sande vreest verveling op grote schaal en raadt thuisblijvers aan om meer structuur in hun dagen aan te brengen.

Van de Sande denkt dat Nederland na een aantal dagen wel gewend is aan de geldende maatregelen. “Iedereen moet het eerst nog een beetje uitzoeken. Na een aantal dagen is men het wel gewend. Mensen hebben een groot vermogen om zich daarin te schikken.” Maar wat als het echt lang duurt voordat mensen elkaar weer in grotere groepen kunnen opzoeken? “Dan krijgen we weinig prikkels. We kunnen niet meer leuk eten, naar het café of naar werk. Dan gaan we ons vervelen. Gelukkig hebben we internet. Dat kan er voor zorgen dat we ons minder vervelen.”

Structuur is belangrijk

De massapsycholoog vreest dat de grote massa verveelt raakt en raadt daarom aan om zoveel mogelijk structuur aan te brengen. “Dat is ontzettend belangrijk in het leven. Plan wanneer je dagelijks opstaat, wanneer je iets nuttigs gaat doen of iets leuks. Een project zoals je huis verbouwen of de kasten opnieuw indelen kan heel verstandig zijn.”

Vergelijking met eekhoorns

Hij kijkt niet op van het massale hamsteren, zoals in veel supermarkten nu gebeurt. Van der Sande ziet dat als een voorbeeld van de menselijke natuur. “Je voelt je dan meer zeker over of er morgen nog eten is. We delen dat gevoel met de eekhoorns en bijen. Het zit ingebouwd. Als de zaak wat moeilijk wordt en je leest of hoort daarover, dan denkt iedereen: nou, dan moet ik even zorgen dat ik een voorraadje heb.”

Tegendraadse pubers

Ook het gedrag van sommige Twentse hangjongeren die geldende afstandsregels juist aan hun laars lappen, ziet hij als een voorbeeld van menselijke natuur. “Van nature zijn wij sociale wezens. Als we niet bij anderen zijn voelen we ons alleen. Met een leuke club om ons heen hebben hebben we plezier. Dat is met deze kinderen ook zo. Die vinden het niks aan in hun eentje. Pubers hebben de neiging om tegendraads te zijn en zoeken elkaar dan toch op.”