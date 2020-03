Ontsmette microfoons en een lege zaal; de Quarantaine Show in het teken van corona

Het wordt een 'rare show', zegt cabaretier Bert Eeftink over de eenmalige theatervoorstelling die hij en enkele collega’s vanavond op de planken brengen in theater De Reggehof in Goor. Bij de 'Quarantaine Show' zit er geen publiek in de zaal, maar via TV Oost kunnen mensen vanavond toch meegenieten.

"Als er geen publiek in de zaal zit, weet je niet of en hoe een tekst aanslaat", verklaart Bert Eeftink. "Wij spelen echt 'op camera' en hopen dat thuis het publiek gaat lachen." De Quarantaine Show is ontstaan als reactie op de afgelasting van alle theatervoorstellingen en de oproep om zoveel mogelijk binnen te blijven. Naast Eeftink – in het theater bekend als cabaretier Helligen Hendrik – hebben zijn collega’s Andre Manuel, Nathalie Baartman en Thijs Kemperink hun medewerking toegezegd. Ook musici Hendrik Jan Bökkers en Erwin Nyhoff treden op.

Ontsmetten

De deelnemers betreden één voor één het podium en er is een aparte schoonmaker ingehuurd om bijvoorbeeld de microfoons te ontsmetten. Elke artiest heeft zijn eigen kleedkamer en er wordt niet gezamenlijk gerepeteerd. “De voorbereidingen zijn via de telefoon gegaan. Ik weet dat Thijs teksten over het coronavirus heeft geschreven en ik heb voor Helligen Hendrik ook een actueel stukje gemaakt”, zegt Eeftink.

Hamsteren

Grappen en grollen over een dodelijk virus. Moet dat kunnen? "Ik neem aan dat we geen grappen maken over doodzieken en mensen die het moeilijk hebben, maar we zijn ook niet roomser dan de paus. Een situatie dat de premier oproept niet te hamsteren en we met ons allen de supermarkt induiken om wc-papier in te slaan, schreeuwt om een reactie."

De Quarantaine Show wordt vanavond om 21.00 uur en zondagmiddag om 15.00 uur uitgezonden door TV Oost. Via rtvoost.nl – uitzending gemist is het programma terug te kijken.