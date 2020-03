DETO-doelman Anthony van Zaltbommel zesde aanwinst Excelsior'31

"Mijn hoogtepunt bij DETO Twenterand was de promotie naar de Hoofdklasse in de zomer van 2018. Ik kijk dan ook terug op een mooie tijd in Vriezenveen. De afgelopen jaren heb ik natuurlijk al een aantal keer tegen Excelsior'31 gespeeld. Dan merk je dat Excelsior'31 een grote club is in de regio. Bij Excelsior'31 hoop ik mijzelf te bewijzen in de Derde Divisie en hoop ik met de club mooie stappen te gaan maken. Ik kijk dan ook uit naar mijn tijd in Rijssen en hoop in de toekomst een belangrijke rol te gaan spelen voor de club", aldus Van Zaltbommel over zijn overstap.

Zesde versterking

Eerder haalde Excelsior Desney Bruinink, Sander Thomas, Emilio Solino Overmars, Walter Dias Nzasi en Niels Leemhuis. Vijftien spelers van de huidige selectie verlengden hun contract al in Rijssen. Boy Boeloerditi, Yilber Haverslag, Stefan Maat, Luuk Oude Lansink, Tom Smoes en Ryan Snelders vertrekken bij Excelsior.