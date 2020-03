Stichting WijZ Welzijn opent coronakletslijn voor senioren

"Normalerwijs organiseren wij als WijZ Welzijn infodagen, spelletjesmiddagen, kleine uitjes en ga zo maar door. Activiteiten met en voor senioren in de regio Zwolle.

Een lege agenda

Alles is afgelast vanwege het coronavirus maar toch willen we in contact blijven met onze doelgroep. Juist daarom zijn we gestart met de Samen Ouderen Kletslijn", aldus Niel Piëst, één van de initiatiefnemers.

Niels Piëst, één van de initiatiefnemers van de Kletslijn Zwolle (Foto: RTV Oost/Gerard Hellwich)

Bellen maar!

Dus ..... zit jouw alleenstaande moeder, opa, buurvrouw, oud-oom of vriendin, ook al een tijdje opgesloten in zijn of haar eigen huis? Heeft hij of zij wellicht behoefte aan contact en/of een praatje? Dan moeten ze beslist bellen met de Kletslijn Zwolle, 088 - 201 12 50. De vrijwilligers zitten er klaar voor!

Kletslijn Zwolle (Foto: Esther Rikken)