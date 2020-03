Overzicht huidige stand van zaken op sportgebied door coronavirus

Betaald voetbal

Het betaald voetbal ligt in ieder geval stil tot en met 6 april. De KNVB is bezig met meerdere scenario's. Het EK voetbal is inmiddels met een jaar uitgesteld zodat de competities mogelijk nog afgemaakt kunnen worden. Dat moet dan gebeuren voor 30 juni, daarna lopen de spelerscontracten voor dit seizoen af.

Amateurvoetbal

Ook hier wordt er tot en met 6 april niet gespeeld. De voetbalbond liet in een mail aan de clubs weten dat het hoopt dat de competitie nog afgemaakt kan worden, in verband promotie en degradatie. Er is nog geen datum waarop uiterlijk wordt besloten of de competitie kan worden afgerond. Wel is het zeker dat als het seizoen wordt afgemaakt, er doordeweeks gespeeld zal moeten worden.

Vrouwenvoetbal

In de reguliere competitie bij de vrouwen staan nog twee speelronden op het programma. Daarna volgen normaal gesproken play-offs. Het is nog niet bekend wat de KNVB daarmee gaat doen bij een eventuele hervatting van de competitie. De Nederlandse vrouwen zouden in april EK-kwalificatieduels spelen, maar die zijn afgelast en worden waarschijnlijk in het najaar ingehaald. Daarnaast wordt het EK zelf, dat voor de zomer van 2021 op het programma stond, verplaatst door het doorschuiven van het EK bij de mannen. Een nieuwe datum moet nog worden bepaald.

Basketbal

De Eredivisie bij de mannen is per direct beëindigd. Er wordt daarbij geen kampioen aangewezen. Normaal gesproken volgen na de reguliere competitie play-offs om de titel en Europese tickets te verdelen, dat gebeurt nu op basis van de huidige stand. Het Zwolse Landstede eindigt als koploper en mag de Champions League in. Ook Donar, Heroes Den Bosch en ZZ Leiden mogen Europa in.

Bij de vrouwen is nog geen beslissing genomen over de competitie. Daar staan nog drie wedstrijden in de reguliere competitie op het programma en de top vier zou play-offs spelen. Er is nog niet bekend hoe en wanneer de competitie wordt afgemaakt.

Volleybal

De volleybalbond heeft alle competities gestopt vanaf de topdivisie. Er worden geen kampioenen aangewezen. De bond heeft de club gevraagd mee te denken over de indeling voor komend seizoen.

Alleen in de eredivisie wordt mogelijk het seizoen nog afgemaakt. Daar zitten de clubs momenteel midden in de play-offs. Er is een alternatief programma gemaakt, maar dat kan alleen worden gespeeld als er op uiterlijk 13 april weer getraind mag worden. Mocht dan niet lukken, wordt ook de Eredivisie gestopt.

Overige sporten

Bij andere sporten als handbal, korfbal, squash en waterpolo ligt de competitie stil tot in ieder geval 6 april. Er is daar nog geen besluit genomen over het vervolg van de competitie.

Evenementen

Ook enkele evenementen zijn de afgelopen tijd afgelast. Wielerwedstrijden Olympia's Tour en de Ronde van Overijssel gaan dit jaar niet door. Paardensportevenement Jumping Schröder gaat in mei niet door, maar mogelijk later in het jaar wel. Ook de Enschede Marathon is afgelast. De organisatie weet nog niet of er een nieuwe datum komt.