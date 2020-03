Bram van Polen is duidelijk: "Blijf gewoon binnen, denk gewoon na. Gebruik die hersenpan een keer"

"Ik merk dat ik behoorlijk geïrriteerd ben. Ik snap mensen gewoon niet. Iedereen die nu op straat gaat, het bos in, niet die anderhalve meter afstand houdt. Denk nou eens na mensen!"

"Die mensen die dat zeggen hebben er voor gestudeerd en zijn daar alleen maar mee bezig. Ik snap niet dat je dat niet in je botte kop kan krijgen. Dat je niet even het fatsoen hebt om aan andere mensen te denken, om die anderhalve meter afstand te houden, mits je überhaupt naar buiten moet."

"Want ik vind gewoon, je moet binnen blijven. Wat is dat nou voor moeite? Ze vragen niet om een salto binnen een dag te leren of wat dan ook. Dit is iets wat iedereen kan. Ik snap wel dat mensen denken, ik zie het niet om me heen. Maar dat willen we juist voor zijn. Dat mensen in je omgeving, mensen überhaupt er aan gaan sterven."

"Je kunt nu allemaal leuk in groepjes naar het bos gaan, of bij elkaar gaan lopen hangen. Is allemaal leuk en aardig, maar wat nou als het jou opa of oma is. Denk daar nou eens over na. Dan kun je daar niet meer naartoe. Die gaan dan eenzaam sterven in een ziekenhuis. Ga nou eens met die gedachte aan andere mensen denken."

"Ik hoor de politiek alleen maar zeggen: blijf alsjeblieft binnen. Niet blijf alsjeblieft, blijf gewoon binnen, denk gewoon na. Gebruik die hersenpan een keer!"