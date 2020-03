NOC*NSF wil alleen Olympische Spelen bij controle coronavirus, sportbonden steunen statement

De meeste Nederlandse sportbonden scharen zich achter de brief die NOC*NSF zondag stuurde naar het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Daarin stelt de Nederlandse sportkoepel dat de Olympische Spelen wat NOC*NSF betreft alleen kunnen doorgaan als het coronavirus wereldwijd onder controle is gebracht. De Spelen van Tokio beginnen over vier maanden, op 24 juli.

De Atletiekunie had liever gezien dat NOC*NSF een verzoek had gedaan om de Spelen met minimaal een jaar uit te stellen, maar een rondgang langs wat andere sportbonden wijst uit dat de meeste zich kunnen vinden in de brief aan het IOC.

Verantwoorde manier

"We hebben goed contact met NOC*NSF en laten de communicatie hierover aan hen", zegt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee, die verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal. De Nederlandse voetbalsters debuteren komende zomer op de Olympische Spelen. "Het gaat erom dat de Spelen op een verantwoorde manier georganiseerd kunnen worden. We hebben goed overleg met NOC*NSF op de achtergrond."

Onder meer gymnastiekbond KNGU, het Watersportverbond en zwembond KNZB scharen zich ook achter het statement van NOC*NSF. "De KNGU heeft net als de andere bonden afgesproken dat NOC*NSF de bond in deze vertegenwoordigt", aldus een woordvoerster van de bond die met Epke Zonderland en Sanne Wevers twee olympisch kampioenen in de gelederen heeft.

KNWU tegen doorgaan Spelen

Wielerbond KNWU sprak zich zaterdag als eerste grote sportbond in Nederland uit tegen het doorgaan van de Spelen. "In de huidige omstandigheden in de wereld achten wij het onverstandig en bijna onverantwoord dat atleten en hun begeleiders hier en in de rest van de wereld zich onder vreselijk moeilijke en ongezonde omstandigheden blijven voorbereiden op de Spelen", zei KNWU-voorzitter Marcel Wintels.

Het vergrootte de druk op NOC*NSF om een standpunt in te nemen, ook omdat wereldwijd steeds meer sportbonden en olympisch comités zich uitspreken tegen het doorgaan van de Spelen komende zomer. Onder meer de KNVB en hockeybond KNHB zeggen verrast te zijn dat de KNWU afzonderlijk heeft gereageerd.