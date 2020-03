Redacteur RTV Oost werkte weekje thuis samen met zijn kinderen, op naar week twee

Hoewel het voor veel mensen misschien al wat langer lijkt, is het nog maar een week geleden dat het kabinet aankondigde dat alle scholen in Nederland gesloten zouden worden om het coronavirus in te dammen. Wat volgde was een onwennige week. Met aan de ene kant ouders die thuiswerken combineerden met 'les' geven aan de kinderen en aan de andere kant scholen die dat zo goed mogelijk probeerden te faciliteren. Vanaf vandaag gaat week twee in. En het einde is nog niet in zicht, misschien zelfs nog lang niet.

"We proberen er het beste van te maken." Die uitspraak van directeur Mariëlle Siebelt van basisschool De Regenboog in Enschede vatte het misschien wel het beste samen. Ze trok die conclusie op de derde dag van de schoolsluiting.

Thuis werken

Zelf ben ik vader van vier kinderen. Mijn oudste dochter zit op een middelbare school in Hengelo, twee kinderen volgen speciaal onderwijs in Enschede en de jongste gaat naar een basisschool in Borne. Zowel mijn vrouw als ik zijn werkzaam in de zogenoemde vitale beroepen, maar we hoefden onze kinderen niet voor opvang naar school te sturen. Wij konden zelf ook thuis aan de slag.

"Ik kan het nog steeds niet geloven dat de scholen dicht zijn", verzuchtte mijn jongste dochter maandag aan het ontbijt. Met haar moeder ging ze vervolgens toch nog even naar school om thuiswerk op te halen en een computer. En dan heeft het ook wel wat, dat thuis werken. Lekker op je eigen kamer 'schooltje spelen.'

Snel langs huis

Het Onderwijs Centrum Roessingh (OCR), de school voor speciaal onderwijs waar twee van mijn kinderen naar toe gaan, loste het trouwens anders op. Een juffrouw die in Borne woont kwam snel even langs huis om het schoolwerk voor mijn zoon af te leveren en het werk van mijn dochter kwam via de mail. Net als het thuiswerk van mijn oudste dochter dat door het Twickel College in Hengelo gemaild werd.

Intussen probeerden wij in de loop van de week het thuiswerken zo goed mogelijk te combineren met de zorg voor onze kinderen. En dat ging over het algemeen natuurlijk nog wel. Tussen de conference calls, het schrijven van artikelen en de telefoontjes door redden we ons prima de eerste dagen.

Al kregen we zo in de loop van de week een aardig idee hoe meester en juffrouw zich moeten voelen. De oudste dochter redde zich over het algemeen prima, maar de andere drie hadden wel hulp nodig. Vanuit hun kamers klonken meer dan regelmatig hulpvragen. Opgestoken vingers, die zagen wij natuurlijk niet. En zo werd het af en toe ook nog wel een uitdaging om tussen al het uitleggen door aan ons eigen werk toe te komen.

Eigen klas

We losten elkaar af in het geven van antwoorden en gingen zo toch wel een beetje in tegen het advies van de deskundige, die adviseerde thuis geen school na te bouwen. Eigenlijk zaten onze kinderen al vanaf dag één op te werken op hun eigen kamer, wat je met een beetje fantasie hun eigen klas zou kunnen noemen.

Het advies om het vooral niet zo aan te pakken, komt van Zwollenaar Roy van Veen. Hij stelt dat ouders geen leerkrachten zijn. En dat is terecht, maar als je kind vastloopt, moet je er toch even voor gaan zitten om zoon of dochter weer op gang te helpen. Gelukkig waren de meester en juffen van de kinderen er op afstand, als een soort helpdesk. Vaak kwam er al snel antwoord op vragen die wij ze per mail stelden.

Alles is anders

De huidige situatie vraagt trouwens niet alleen veel van ouders, maar ook van de kinderen zelf. Want alles is anders geworden. Contact met klasgenootjes is er niet of nauwelijks meer. Buiten spelen wordt tot een minimum beperkt en dan moeten ze ook nog eens de discipline opbrengen om thuis aan de slag te gaan met schoolwerk.

Op sommige plekken in Overijssel wordt weer heel creatief omgesprongen met de sluiting van scholen waardoor kinderen ook nog aan de broodnodige beweging toekomen. Een gymlerares in Heino gaat door met het geven van gymlessen zolang de kinderen zich maar aan de verplichte anderhalve meter afstand houden.

Hoe lang nog?

Op vrijdag merkten we dat de rek er aardig uit was bij de kinderen. Gelukkig konden we ons in het weekend opladen, maar hoe gaat het verder? Hoe lang is zo'n bijzondere situatie vol te houden? En welke gevolgen heeft het voor het niveau? Daar is op basisschool De Regenboog in Enschede ook al over nagedacht.

"We weten gewoon niet hoe lang deze situatie nog voortduurt", zegt directeur Mariëlle Siebelt. "Het is daarom lastig te zeggen of de leerlingen bijvoorbeeld over kunnen naar een volgende groep, want misschien duurt dit nog wel maanden?"

Op andere scholen wordt al met heel andere scenario's rekening gehouden. De directeur van de Godfried Bomansschool meldde van de week geen tijd te hebben voor interviews. Hij had zijn tijd hard nodig voor een vergadering om alvast te bespreken wat de gevolgen van een totale lockdown van Nederland zouden zijn.

Trots

Intussen liet onderwijsminister Arie Slob in die eerste week weten dat hij trots is op alle leerkrachten in het onderwijs.

Wij zijn als ouders van vier kinderen ook wel een beetje trots op het verloop van de eerste week zonder school. Na een weekend bijkomen, gaan we vandaag weer met frisse moed aan de slag. Het werk dat de kinderen moeten doen de komende week is grotendeels al weer binnen. Onze oudste dochter begint straks met het volgen van lessen op afstand. Laat week twee maar komen.