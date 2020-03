Lucht in Overijssel verlicht om 'helden van de samenleving' hart onder de riem te steken

Het is een eerbetoon aan de helden van de samenleving, laten de initiatiefnemers weten.

"Wij zetten met liefde onze materialen en mensen in! Nu niet eens een keer voor een festival of evenement, maar als blijk van waardering en steun voor alle helden die zich inzetten in de bestrijding van het COVID19 virus’’, aldus het bedrijf LSP Stage Equipment in Ommen op Facebook.

Lichtshow voor de helden van de samenleving (Foto: Rens Hulman)

De afgelopen week zijn er al meerdere solidariteitsacties gedaan om de mensen die keihard aan het werk zijn tijdens deze crisis een steuntje in de rug te geven." De evenementenbranche geeft daar nu een eigen invulling aan. Ook de zendmast van RTV Oost werd in lichtbundels gevangen. De zendmast van RTV Oost (Foto: Decilux AV) Klussen gecanceld De bedrijven in licht en geluid hebben tijd genoeg om de actie op touw te zetten. Door het coronavirus licht de evenementenbranche op zijn gat. "Wij hebben niks meer te doen. Tot half mei zijn de meeste klussen gecanceld. Voor ons is er totaal geen inkomen", zegt Jozef Doedens van het bedrijf Fraizle uit Deventer. Hij ziet de toekomst somber in. "We zitten op 0,0. Dat is heel erg. We proberen positief te blijven, maar ik weet het niet. Het is heel onzeker. Hopelijk gaat de regering ons helpen." Vanavond zette Doedens die zorgen even opzij om de zorgsector een hart onder de riem te steken. "Dit is een lichtpunt om de mensen die hard aan het werk zijn om het coronavirus te bestrijden een steuntje in de rug te geven." Lichtshow voor de helden van de samenleving (Foto: Rens Hulman) Lichtshow voor de helden van de samenleving boven Ommen (Foto: RTV Oost/Gina van Elburg)