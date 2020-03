Twentse huisartsen openen deze week een corona-huisartsenpost

De Twentse huisartsen starten in de loop van deze week met een gezamenlijke huisartsenpost voor coronapatiënten. De post komt in het pand aan de Aletta Jacobslaan in Hengelo, tegenover ziekenhuis ZGT. Voorheen zat in het pand Huisartsenpost Hengelo.

De verwachte toename van het aantal coronabesmettingen maakt het voor de huisartsen noodzakelijk de krachten te bundelen. In de centrale spoedpost worden mogelijk besmette patiënten beoordeeld.

Beschermingsmateriaal schaarser

Door alles op één plek te concentreren, worden coronapatiënten beter gescheiden van andere patiënten. Ook kan efficiënter worden omgesprongen met beschermingsmateriaal dat steeds schaarser wordt. Daarnaast kunnen de andere huisartsenposten in bijvoorbeeld Almelo en Enschede dan de acute huisartsenzorg blijven leveren, zonder dat andere patiënten risico lopen op besmetting.

Het aantal mensen dat in Twente is besmet met het coronavirus is dit weekend opgelopen naar 85, blijkt uit cijfers van GGD Twente. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk een stuk hoger, omdat alleen oudere en kwetsbare personen nog worden getest.

Alleen op afspraak

De nieuwe 'corona-spoedpost' is alleen toegankelijk op afspraak. Op deze locatie zijn voorzieningen aanwezig om mensen geïsoleerd op te vangen. Naar verwachting wordt de locatie in Hengelo in de loop van deze week in gebruik genomen.

Bloedbank Sanquin, nu ook gevestigd in het pand aan de Aletta Jacobslaan, zal de activiteiten in Hengelo verplaatsen naar de locatie aan de Oosterstraat in Enschede.