Wereldreizigers gestrand door corona: 'Waar kunnen we nog naartoe?'

'De Zouteriken' vertelden de afgelopen week bij RTV Oost over de corona-avonturen die ze beleven bij het trotseren van de wereldzeeën. Aanvankelijk mochten ze vanwege de coronacrisis Panama niet meer uit, maar onverwacht mochten ze toch ineens weer uitvaren. Vervolgens werd het plan gesmeed om koers te zetten richting Frans Polynesië.

Plannen ijskast in

Maar ook die plannen kunnen ineens de ijskast in. Dit weekeinde kregen de vele zeilers, die op hun reis Panama aandoen, nieuwe richtlijnen.

"Daarmee is er alweer van alles veranderd en kunnen we hier niet meer weg", zegt Mariska Woertman, die samen met echtgenoot Tjaart en hun kinderen Linde (13) en Berber (4) al een kleine twee jaar bezig is met een wereldreis. "Frans Polynesië is ineens geen optie meer, zo hebben we van de autoriteiten daar vernomen."

'Waar naartoe?'

Zeilers hebben volgens haar nu twee opties. "De boot vastleggen en naar huis vliegen. Maar wie laat zijn drijvende huis zomaar onbewaakt achter? Een tweede mogelijkheid is proviand inslaan en dan direct doorgaan. Maar waar naartoe?" Probleem is namelijk dat Nieuw Zeeland en Australië sinds dit weekeinde op slot zitten. "We beseffen ons steeds meer dat corona een storm is die we over ons heen moeten laten komen voor we weer verder kunnen."

Pas op de plaats

Vooralsnog blijven ze eerst maar een paar dagen waar ze nu zijn: bij een eiland zo'n 35 kilometer voor de kust van Panama. "Nu naar Frans Polynesië gaan, is een doodlopende weg. We gaan nu andere opties bekijken. Opnieuw inklaren in Panama om proviand in te slaan bijvoorbeeld. Maar dan moeten we wel eerst in quarantaine. Als we überhaupt Panama al in zouden komen."

Ze bekijken de diverse varianten. "Wat is mogelijk? Welke grenzen gaan op een gegeven moment weer open? Costa Rica misschien? Misschien een visum aanvragen voor Amerika en dan de westkust verkennen. De tijd zal het leren..."