Folder verspreid in Rijssen: 'Corona is straf van God'

De folder zoals die dit weekeinde op diverse plekken in Rijssen in de bus rolde (Foto: RTV OOST)

Onbekenden hebben op meerdere plekken in Rijssen huis-aan-huis folders verspreid, waarin wordt gezegd dat de huidige coronacrisis een straf van God is. Medicijnen bieden geen oplossing, genezing is uitsluitend mogelijk door in de Heer te geloven, zo valt te lezen op het pamflet.

In de folder worden de "afschuwelijke uitwerkingen" van het virus nog eens benadrukt: "Het vernielt relaties. Het leidt tot haat, scheiding, oorlog, lijden en uiteindelijk de dood. De uitwerkingen zijn overal om ons heen te zien. En het erge is: dit virus wordt vaak door de dragers ervan genegeerd."

Virus is zonde

Het virus wordt volgens de schrijvers door God 'de zonde' genoemd. Gevolgd door enkele Bijbelse teksten.

Genezen door te geloven

De folderschrijvers laten echter hoopvol weten dat genezing mogelijk is. Die eer is echter niet weggelegd voor medici of wetenschappers, maar genezen kan feitelijk alleen maar door in de Heer te geloven. "Geen wetenschapper, geen arts, geen medicijn kan dit zonde-virus genezen." Waarop die stelling andermaal wordt onderbouwd met enkele passages uit de Bijbel. Voornaamste conclusie: wie in Christus gelooft, zal genezen.

Onduidelijk is wie de afzender is van de folder. Een woordvoerster van de gemeente Rijssen-Holten laat weten dat daar nog geen meldingen zijn binnengekomen over de folder.