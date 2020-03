Zwolse muzikanten maken 'coronanummer' voor goede doel

Het was een opluchting toen het nummer er op stond, vertelt Siegers. "Want net op de laatste opnamedag kwam de persconferentie van Rutte dat we anderhalve meter afstand moesten houden. Dat is niet te doen in een studio."

Brighter Day

Het nummer heet Brighter Day en dat zegt genoeg. "Het is geschreven om mensen een hart onder de riem te steken. We zeggen in het nummer dat, hoewel we veel alleen thuis zitten, we er toch samen in staan. Je bent verantwoordelijk voor elkaar en als we op elkaar letten dan komen we bij een brighter day."

Ansichtkaarten

Voor de opname maakten de muzikanten gebruik van de Kisjes studio in Dalfsen. Voor een schappelijke prijs konden ze daar aan het werk. Via crowdfunding willen Cedric en zijn vrienden geld ophalen. En mensen kunnen door hen ondertekende ansichtkaarten kopen. "Ontsmet uiteraard", benadrukt Siegers.

Voedselbank

Het grootste deel van het bedrag gaat naar de voedselbanken. Want juist die hebben het geld nu keihard nodig, vinden de Zwollenaren. Al zal ook een klein deel van het bedrag gebruikt worden om uit de kosten te komen. Er wordt niet op verdiend. "Het is een moeilijke tijd voor ons, en zelfs na 1 juni is het nog maar de vraag hoe het verder gaat. Maar we zullen er doorheen moeten en we hopen dat het weer aantrekt in de zomer", besluit hij.

Het nummer is te beluisteren via Spotify en YouTube. Geld doneren kan via de website van Cedric.