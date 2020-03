Anita uit Borne had een contactverbod vanwege coronaverschijnselen: bezoekje aan de supermarkt is een verademing

De voorgaande keren dat ik Anita belde met de vraag hoe het ging, hoorde ik een grieperige stem aan de andere kant van de lijn. Haar stem klinkt nu een stuk beter. "Ik ben weer aan het werk voor RTV Oost", vertelt ze terwijl ze achter haar laptop zit.

Ik concludeer daaruit dat het dan wel stukken beter moet gaan dan de afgelopen twee weken, toen ze een contactverbod had. "Ja, zeker!", zegt ze opgelucht. "Vrijdag ben ik zelfs al naar de supermarkt geweest. Ik was met twintig minuutjes weer thuis, hoor. Maar wat een verademing was dat."

Mensen zijn voorzichtig

En in twee weken tijd is er 'buiten' veel veranderd, merkt Anita. "Het valt me op dat de meeste mensen heel voorzichtig zijn. Niet iedereen, maar de meesten wel."

Wat de Bornse in de tijd dat ze als kluizenaar leefde nou precies onder de leden had, blijft nog steeds een beetje een raadsel. "Ik vermoed een zware griep."

Bloedtest

Om meer duidelijkheid te verschaffen, is een bloedtest onderweg naar Anita. Deze moet vertellen of het nou wél of géén coronavirus was. "Die test is van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Dan kunnen ze zien of ik anti-stoffen heb opgebouwd."

Het hoesten, de benauwdheid en alle andere grieperige klachten is Anita wel kwijt, maar toch is ze bang dat ze alsnog weer als een kluizenaar moet leven. "Je wordt gek als er een lockdown komt en je vier tot zes weken thuis moet blijven. Ik wist dat ik na twee weken weer naar buiten mocht. En ja, ik heb moeilijke periodes gehad, maar het was een relatief korte periode."

Afmelden bij burgemeester

En om het 'contactverbodverhaal' af te sluiten, moest Anita natuurlijk aan 'burgemeester Jan' (Pierik) melden dat ze er weer bovenop is. "Hij vroeg mij het te melden als ik weer beter was, dus ik heb hem een berichtje gestuurd", besluit Anita.