Voedselbanken moeten improviseren: producten uit supermarkten met 75 procent teruggelopen

De meeste voedselbanken in Overijssel draaien, ondanks de coronacrisis, vooralsnog gewoon door. Wel wordt er veel geïmproviseerd, omdat bijvoorbeeld het aantal producten uit supermarkten fors is teruggelopen. Daarentegen profiteren de voedselbanken weer van voedsel dat restaurants hebben afgestaan en schoolfruit dat hun kant op komt.

Bij de voedselbank in Enschede is het vandaag 'business as usual'. Zo'n vijftien vrijwilligers zijn volop aan het werk om mensen vrijdag weer van voedselpakketten te voorzien.

Hulp van gemeenteraadsleden

"Een aantal vrijwilligers heeft hier moeten afzeggen omdat zij zelf of familieleden in de risicogroep vallen", zegt Ruud Gardenbroek van de voedselbank Enschede-Haaksbergen, dat wekelijks ruim vijfhonderd gezinnen van voedsel voorziet. "Tot nu toe kunnen wij het heel goed redden. Er zijn veel vrijwilligersorganisaties waar nu even geen werk is, die vrijwilligers komen hier helpen en dagelijks komen ook twee leden van de Enschedese gemeenteraad meehelpen."

Bij de uitgifte van de pakketten gelden strenge regels. Iedereen moet afstand houden, er mag maar een beperkt aantal mensen tegelijk naar binnen en er wordt een extra balie geopend. Zelf je eigen soort brood uitzoeken is afgeschaft om rijen te voorkomen.

"Wij blijven open"

"De gemeente vindt ook dat wij zoveel mogelijk open moeten blijven. Als supermarkten dat kunnen, dan kunnen wij dat ook", stelt Gardenbroek. "We denken ook dat we de komende tijd door deze crisis meer cliënten gaan krijgen, dus we moeten gewoon open blijven. Het kan niet anders."

In de regio is alleen de voedselbank Midden-Twente, met uitgiftepunten in Hengelo, Hof van Twente en Borne, dicht. Op de website wordt vermeld dat ze tot tenminste 31 maart gesloten zijn. Gardenbroek begrijpt dat wel. "Daar is veel minder ruimte dan wij hier hebben. Daar kun je bijna geen anderhalve meter afstand houden. Wat daar ook meespeelt is de leeftijd en de kwetsbaarheid van de vrijwilligers."

Brood in overvloed

Deze week wordt de voedselbank in Enschede bedolven onder het brood. De hele vriezer in het pand staat er vol mee. Vermoedelijk omdat vorige week veel mensen een grote partij brood hebben ingeslagen voor thuis in de vriezer. "Daar is de productie in bakkerijen op aangepast, zo lijkt het", zegt Gardenbroek. "Deze week komen er minder klanten in de bakkerijen en het overgebleven brood krijgen wij."

Duidelijk is wel dat er gehamsterd wordt in de supermarkten. Het aantal producten uit de supermarkt is met 75 procent teruggelopen. "De landelijke aanvoer blijft nog wel komen. En ook de verswaren die we hebben gekregen van restaurants die gesloten zijn hebben we deze week nog, daarna is dat afgelopen", aldus Gardenbroek.

Schoolfruit

"Maar elk nadeel heeft z'n voordeel, omdat de scholen dicht zijn is al het schoolfruit onze kant op gekomen. We hebben vorige week zestien pallets fruit gekregen. Die hebben we verdeeld over onze en de omliggende voedselbanken die nog open zijn. Dat is voor deze en volgende week nog een hele mooie aanvulling op het gewone pakket."