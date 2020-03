Advocaat wil Almelose folterverdachten vrij om corona: 'Ze zitten als ratten in de val'

Twee verdachten van een bijzonder naargeestige gijzelingsactie in Almelo, moeten op vrije voeten komen in verband met het coronavirus. Dat vindt hun advocaat Yehudi Moszkowicz. "De overheid heeft de verplichting hen te beschermen", zegt de strafpleiter.

De mannen worden ervan verdacht dat ze een klein jaar geleden een vermeende drugscrimineel een nacht lang hebben gefolterd en gebrandmerkt in een huis aan de Pijlkruidstraat. Kort na het voorval werden ze aangehouden, sindsdien zitten de Almeloërs vast. Vandaag zou het eindproces tegen hen dienen, maar door de coronamaatregelen in de rechtbank is de zitting opgeschoven.

Ratten in de val

"Er is geen zicht op een inhoudelijke behandeling van de zaak", zegt Moszkowicz. "Er is alleen een nieuwe datum gepland voor een pro-formazitting", op zo'n zitting buigen de rechters zich over de gevangenhouding van verdachten. "Als ze in deze tijden in de gevangenis moeten blijven, lopen ze een groot risico op besmetting", aldus Moszkowicz. "Ze kunnen namelijk nergens heen. Ze zitten als het ware als ratten in de val."

Naast deze 'coronareden' heeft de advocaat ook nog enkele persoonlijke zaken aangedragen om z'n cliënten op vrije voeten te krijgen. De rechtbank komt later vandaag of morgen met een beslissing over het verzoek.

Volgens justitie zijn er in de folternacht verschrikkelijke dingen gebeurd. Zo zou het slachtoffer gedwongen zijn getatoeëerd en met een vloeistof zijn ingespoten. Ook zegt hij dat hem een kogel werd getoond die ze 'door z'n flikker zouden schieten' als hij niets vertelde over 'de drugs en de wapens'. Vervolgens werd een wapen doorgeladen.

'Gezellig tatoeagefeest'

Volgens de verdachten hebben ze het slachtoffer niet mishandeld. Hun advocaat Moszkowicz heeft het juist over een 'gezellig tatoeagefeest'. "De verdachten hebben die nacht in een dronken bui zelf ook tatoeages op hun eigen lichaam gezet."

RTV Oost heeft foto's gezien van de amateuristisch aangebrachte brandmerken. Zo is er op het bovenbeen van één van de verdachten levensgroot 'Tony' te lezen. Een andere tatoeage die bibberig lijkt te zijn aangebracht spelt het woord 'Omerta', wat zwijgplicht betekent. Ook is er een dolk gebrandmerkt.

Desondanks lijkt het er die nacht niet zachtzinnig aan toe te zijn gegaan. Zo lag er veel bloed in het huis en zag het slachtoffer er zwaar toegetakeld uit. Het OM zegt te beschikken over DNA-bewijs en belastende telefoongesprekken.

Vrij

Afgelopen week heeft de rechtbank Noord-Holland twee verdachten vrijgelaten om coronaredenen. Hun lichamelijke toestand, of die van hun familie, was dermate slecht dat de rechtbank heeft besloten hen het proces in vrijheid af te laten wachten.