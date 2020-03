Wereldreizigers in quarantaine gezet, maar vieren toch verjaardag: taart met Tjaart

De bemanning van zeilschip De Zouterik, al een kleine twee jaar op wereldreis, is in quarantaine gegaan. Nadat op een van de eilanden voor de Panamese kust nu ook corona is opgedoken, moet het gezin van de oud-Hellendoornse Mariska Woertman noodgedwongen aan boord blijven. De vader-des-huizes had zich zijn 53ste verjaardag ietwat anders voorgesteld: taart met Tjaart...

De corona-ontwikkelingen rond het gezin volgen elkaar in recordtempo op. Vorige week nog zat de familie aanvankelijk vast in Panama Stad, maar daar mocht het onverwacht ineens vertrekken. Vervolgens was het de bedoeling een dezer dagen af te reizen richting Frans Polynesië, maar ook daar kwam abrupt verandering in toen de autoriteiten in dat land aankondigden dat reizigers er niet welkom zijn.

In quarantaine gezet

En ook dat is al niet meer aan de orde nu het gezin plots in quarantaine is gezet. De Zouterik ligt voor Las Perlas, een archipel van een slordige honderd eilandjes ruim dertig kilometer voor de Panamese kust. Een aantal onbewoond, andere hebben een klein dorpje.



"We wilden aan wal. Even de benen strekken", zegt Mariska. "Maar we werden op strand tegengehouden door vier mariniers met een mondkapje. We moesten terug de boot op."

En dat geldt voor alle zeereizigers die voor de Las Perlas-eilanden voor anker liggen. "Iedereen moet op z'n boot blijven."

Boodschappen

Levensmiddelen worden gehaald door de lokale bevolking van het eiland. "Boodschappen worden op verzoek gekocht en afgeleverd zonder persoonlijk contact."

En ineens staat de wereld voor de familie Woertman compleet op z'n kop. "Zeilden we vorige week nog een hele grote oceaan tegemoet, nu is onze wereld ineens heel klein geworden."

Taart met Tjaart

Echtgenoot Tjaart vierde gisteren zijn 53ste verjaardag. "Die vierden we met taart en een borrel, maar dan vanaf De Zouterik. En onze vrienden vanuit hun bijbootjes aan de reling hangend."

Onbewoond eiland

Ze hebben nog geen idee hoe het nu verder moet. "We volgen de informatievoorziening vanuit diverse landen op de voet. We blijven natuurlijk ook kijken naar de situatie in Frans Polynesië, maar voorlopig beraden we ons hier maar een paar dagen. Ik denk dat we morgen koers zetten richting een onbewoond eiland om in ieder geval even aan land te kunnen. Maar nadeel is dat we dan geen bereik hebben met onze communicatieapparatuur."