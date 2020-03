Klopjacht door Kampen leidt politie naar drugs en wapens

De automobilist (30) die gisteren na een wilde achtervolging werd aangehouden dankzij de inwoners van Kampen, was op de vlucht geslagen omdat hij onder meer drugs in zijn auto had. Bij de man thuis, in Hattemerbroek, werden bovendien wapens en een hennepkwekerij aangetroffen.

De politie wilde de man gistermiddag rond vier uur controleren op een parkeerplaats in Hattemerbroek, maar de man deed zijn auto op slot, zette de auto in zijn achteruit en gaf gas. Als een agent niet opzij was gesprongen, was hij geraakt.



De man ramde vervolgens meerdere keren de politieauto, ook toen de agent er weer in was gaan zitten. Dwars door twee hekwerken probeerde de man vervolgens weg te komen.



Klopjacht

Inmiddels waren meerdere politieauto’s opgeroepen, werd er met de helikopter meegezocht en werd via Burgernet een oproep gedaan met daarin het signalement van de verdachte. Op de N50 kreeg de man een ongeluk, daarna reed hij Kampen in. Op de Anna Nabermanlaan werd zijn beschadigde auto teruggevonden.

Mede dankzij de telefoontjes van burgers was bekend dat de man in een andere auto was gestapt. Agenten zetten de zoektocht naar de man voort in de richting van Dronten. Op de N307 werd de auto gestopt en kon de verdachte, die tussen de bestuurdersstoel en de achterbank onder een jas verstopt zat, worden aangehouden.



Drugs

In zijn auto, die hij in Kampen had achtergelaten, vonden agenten harddrugs en pepperspray. In zijn woning in Hattemerbroek bleek een hennepkwekerij te zitten en lagen verboden wapens.