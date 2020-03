Revalidatiehuis in Almelo onderzoekt mogelijkheid om coronapatiënten op te nemen

Carintreggeland onderzoekt of een revalidatieafdeling in Almelo geschikt kan worden gemaakt voor coronapatiënten. Omdat geplande operaties in het ziekenhuis niet doorgaan, loopt die afdeling langzaam leeg. Enkele familieleden van patiënten die in dit gebouw wonen, maken zich zorgen.

Het gaat om het Carintreggeland huis Eugeria, in de buurt van het centrum. "De meeste mensen in het gebouw vallen in de risicogroep", zegt Susan Karakoc, wier moeder in het huis zit. "Daarom is het huis volledig afgesloten, en alle bewoners moeten 24 uur per dag in hun kamer blijven. Maar waarom kunnen er wel coronapatiënten worden geplaatst?"

Volgens een woordvoerder van Carintreggeland wordt vooralsnog alleen onderzocht of er ruimte is voor coronapatiënten. "We zijn nog niet benaderd met de vraag of we patiënten op willen nemen."

Van der Valk

Ook hotelketens Van der Valk en Fletcher onderzoeken de mogelijkheid om coronapatiënten op te vangen. Het gaat dan om patiënten die 'te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis', aldus de woordvoerder van het coronacentrum dat nu wordt voorbereid in een Van der Valk-hotel in Limburg.