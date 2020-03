Overijsselse horeca pakt achterstallige klussen aan tijdens crisis: 'Je kunt niks anders doen nu'

Reparaties en onderhoudswerk in de horeca, hier bij café De Waagschaal in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

In restaurants en cafés in Overijssel wordt op dit moment geklust dat het een lieve lust is. Bij Saint Tropez op de Deventer Brink bijvoorbeeld wordt een nieuwe vloer gelegd. En in café De Waagschaal op hetzelfde plein wordt van alles gerepareerd en grondig schoongemaakt. "Je kunt niks anders doen nu", zegt Silo Atmali van De Waagschaal.

De klap kwam hard aan, ruim een week geleden: de horeca ging volledig op slot als gevolg van het coronavirus. "De eerste dagen zat de schrik er goed in", zegt Paul Klösters, eigenaar van Saint Maxime en Saint Tropez, twee grote horecazaken in de Deventer binnenstad. "Daarna kijk je welke klussen je kunt oppakken die al wat langer liggen. Bij Saint Tropez een nieuwe vloer en bij Saint Maxime stellingen in de kelder bijvoorbeeld."

Geen mensen

Silo Atmali is op de Deventer Brink druk bezig een ijzeren plaat voor rolstoelers goed vast te leggen. "Het zijn dingen waar je normaal niet aan toekomt", zegt hij. Paul Klösters vult aan: "Voor de klussen die wij nu doen moet je anders echt dicht gaan. Je duwt het eigenlijk zo lang mogelijk voor je uit. Nu zijn er geen mensen in de zaak, dus kunnen we met de vloer aan de gang. We proberen er het beste van te maken."

Beide horeca-ondernemers hebben inmiddels goed contact met het UWV over de vergoeding van negentig procent van de loonkosten die door het Rijk is toegezegd. "Dat is in ieder geval fijn", zegt Silo Atmali. "Het is nu afwachten wanneer er betaald wordt, ik hoop snel."

Gefaseerd

Bij Saint Tropez en Saint Maxime laat werkgever Paul Klösters personeel nu in kleine groepjes klussen op pakken. "We proberen het gefaseerd in kleine teams. In afwachting van een eventuele lockdown willen we niet teveel dingen tegelijkertijd oppakken."

Klösters hoopt dat de crisis niet te lang duurt, zodat zoveel mogelijk bedrijven er ongeschonden doorheen komen. Hij maakt zich wel zorgen over de economie in zijn totaliteit. Silo Atmali verwacht dat de horeca in de hele maand april nog dichtblijft. "En tot die tijd is het dus klussen", zegt hij.