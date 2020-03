Hulpverlener Truus uit Heeten eerder terug uit Filipijnen: "Land hard getroffen door corona"

Want naast de kans op het oplopen van het virus kunnen de mensen daar hun huis ook niet meer uit. "Ook op de Filipijnen is een lockdown afgekondigd. Je moet je voorstellen dat mensen daar in huizen wonen van een paar stokken en plastic platen én dan mogen ze ook nog eens dat huis niet uit", vervolgt Schoorlemmer.

"Overal op straat staan militairen die je alleen kan passeren met de juiste papieren. Ze schromen niet om je anders hardhandig op te pakken." Schoorlemmer komt al jaren op de Filipijnen om hulp te bieden. Dit keer was ze daar om spullen uit vijf containers uit te delen. "Vooral bedden en kleding. Gelukkig heb ik veel kleding al uit kunnen delen, aan zo'n 650 families."

Nauwelijks geld

Ondanks dat Schoorlemmer graag was gebleven om te helpen, was dat geen optie. "Dan had ik de gehele lockdown op mijn kamertje van twee bij twee moeten zitten. Dan kan je ook niets betekenen voor de mensen daar en vreet je jezelf op."

"De mensen daar hebben nauwelijks geld om eten te kopen. Ze verdienen wat door het werken op bijvoorbeeld rijstvelden, maar dat kan nu ook niet meer. Een vangnet zoals in Nederland hebben ze daar niet."

En dus is het wachten tot de coronacrisis voorbij is. "Dan ga ik zeker terug! Het is toch een beetje mijn land", sluit Schoorlemmer af.