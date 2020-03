VIDEO | Oost op het Asfalt: Lekker op de trekker door het rode licht

Het illustere Mannenkoor Karrespoor uit de kop van deze provincie scoorde er ooit een dikke hit mee: Lekker op de Trekker. Met deze gedachte zat deze boer blijkbaar ook in zijn cabine. Hij rijdt door het rode licht en de rest van de weggebruikers moet maar even geduld hebben, zo is te zien in deze aflevering van Oost op het Asfalt.

In de rubriek Oost op het Asfalt besteden we regelmatig aandacht aan opvallende situaties op de Overijsselse wegen. Dat kunnen hachelijke situaties zijn, maar ook kolderieke of andere in het oog springende taferelen.

Deze keer is het een boer, die een kruising in Oldenzaal op rijdt. Alleen lapt hij daarbij het rode verkeerslicht aan zijn laars, zo blijkt uit de beelden gemaakt met een dashcam.

Want waar de andere weggebruikers allang groen licht hebben, rijdt de agrariër doodgemoedereerd het drukke verkeersknooppunt op. Met in zijn achterhoofd blijkbaar het credo, zoals Daniël Lohues dat ooit in zijn klassieker 'Op Fietse' bezong: 'Wie döt mie wat vandage?'...

OOST OP HET ASFALT RTV Oost besteedt in de rubriek Oost op het Asfalt aandacht voor opmerkelijke situaties in het Overijssels verkeer. Gevaarlijke situaties, agressie onder automobilisten. Maar het mogen ook grappige, kolderieke taferelen zijn. Zie deze pagina voor het toesturen van video's.