De Stikstof Podcast | Aflevering 3: Krijg je lichamelijke klachten door stikstof?

Nog niet lang geleden regeerde niet de coronacrisis, maar de stikstofcrisis het nieuws. De maximumsnelheid is verlaagd naar honderd kilometer per uur, boze boeren en bouwers trokken naar Den Haag om te demonstreren en er was kritiek op de stikstofmetingen van het RIVM. Maar waar gaat de stikstofcrisis nou eigenlijk over? En klopt alle informatie wel? Tim en Elisabeth zoeken het voor je uit in De Stikstof Podcast.

In de derde aflevering gaan zij in op een uitspraak van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. In een debat met Thierry Baudet op NPO radio1 zei hij: "We stoten te veel stikstof uit voor de gezondheid van mensen. Elke dag vijftig nieuwe gevallen van astma als gevolg van stikstofuitstoot door het verkeer bijvoorbeeld."

Waar is deze uitspraak op gebaseerd en klopt het wel? Hoe schadelijk is stikstof voor je gezondheid? Om dat uit te zoeken reisden Tim en Elisabeth naar Rotterdam om erover te praten met longarts Hans in ‘t Veen. Ben je benieuwd naar zijn antwoorden? Luister dan naar de derde aflevering van De Stikstof Podcast.

De Stikstof Podcast is te beluisteren via Apple Podcast, Spotify of Stitcher. Ook is de podcast te vinden op www.rtvoost.nl/podcast. Je kunt je gratis abonneren op De Stikstof Podcast, zo blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen.