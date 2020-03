Aardappelboeren en zorgboerderijen verliezen omzet door coronacrisis

In de schuur van Pieter Evenhuis ligt nog 1,5 miljoen kilo frietaardappelen die eigenlijk bestemd waren voor MacDonalds en Burger King. "Tja, niemand gaat nu uit eten, dus die markt stagneert." Ook boeren die vers vlees direct aan restaurants leveren, zien hun omzet dalen.

Aardappelen

"De eisen van de aardappelen voor friet, zijn erg hoog. De patatjes moeten allemaal dezelfde kleur hebben en niet te veel beschadigingen hebben." De berg piepers reikt bijna tot aan het plafond. Maar heel bezorgd lijkt Evenhuis niet. "Ik raak ze nog wel kwijt."

Tekst gaat na de video verder.

Ongerust

De telefoon van Evenhuis staat tijdens het interview roodgloeiend. Hij wordt platgebeld door andere akkerbouwers die zich afvragen waar ze hun aardappelen nog kunnen afzetten en welke gevolgen de huidige crisis heeft voor de komende jaren.

"Als er een verschuiving plaatsvindt in de gewassen die we nu telen, raakt het hele systeem van de akkerbouwer in de war en dat heeft weer gevolgen voor onze opbrengsten. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet alleen nu de dupe zijn, maar ook de komende jaren opnieuw hinder ondervinden aan deze crisis."

Zorgboerderijen

Ook boeren die recreatie of zorg verlenen, hebben het moeilijk. Aan de Frieseweg op Kampereiland boeren Antoon en Karin Kanis. "Wij hebben heel bewust gekozen om niet meer koeien te nemen, maar om zorg te verlenen aan kinderen die meer ruimte nodig hebben."

Tekst gaat na de video verder.

Stil...

Normaal vangt het stel twee dagen per week zes kinderen op die ADHD of een lichte vorm van autisme hebben. "Nu is het hier akelig stil. En ook de hulp bij het verzorgen van de kalfjes is er niet." Het schaadt hun inkomsten wel degelijk. "We redden het natuurlijk wel even, maar deze crisis moet niet te lang duren."

Zorgenkindje

Maar hun grootste zorg ligt bij de kinderen en hun ouders. "Deze kinderen komen hier voor de ruimte en de afleiding, die ze thuis niet kunnen krijgen. En nu zitten ze gevangen in hun huis", zegt Karin. "Ik hoop maar dat vooral dat goed komt."