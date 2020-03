WOII in foto's: broodvoorziening per boot door opgeblazen bruggen

Toen op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvielen, blies men volgens plan de spoorbrug en schipbrug bij Deventer op. Maar de Duitsers staken alsnog de IJssel over bij Zutphen. Al in de middag van 10 mei was Deventer in Duitse handen.

Deze ingekleurde foto dateert van ná 10 mei. Op de achtergrond zien we de verwoeste spoorburg. Omdat er nog geen toegankelijke bruggen zijn, brengt men de broden per boot naar de overkant, naar de Hoven. Op de achtergrond is een voertuig van het Nederlandse leger te zien, dat niet meer aan de overkant kon komen en in de IJssel werd gedumpt.

Deze foto is ingekleurd door Jakob Lagerweij/Piece of Jake

Broodvoorziening per boot na kapotte bruggen (Foto: Foto: Onbekend / Bron: Historisch Centrum Overijssel)