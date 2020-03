Burgemeester Koelewijn: 'morgen werken we aan noodverordening in Kampen'

Burgemeester Koelewijn van Kampen is blij met de woorden van premier Mark Rutte in de persconferentie eerder vanavond. "Duidelijker kan het niet gezegd worden." Morgenochtend gaat de burgemeester direct met het gemeentelijk 'coronateam' om tafel om de inhoud te bespreken.

Eén van de nieuwe maatregelen die vanavond zijn afgekondigd, geeft burgemeesters meer bevoegdheid om op te treden en te handhaven. Afgelopen weekend is gebleken dat niet iedereen de noodzaak van de coronamaatregelen begrijpt. Premier Rutte wil dat er op lokaal niveau kan worden opgetreden als mensen in groter verband samenscholen.

Dicht op elkaar in de winkel

Ook als dat gebeurt in winkels, zoals dit weekend onder meer in de Albert Heijn in Kampen gebeurde. In de sociale media kwamen foto's waarop te zien is dat mensen dicht op elkaar staan.

Burgemeester Koelewijn heeft zaterdag zelf de bedrijfsleider van die supermarkt gebeld. "Hij vertelde me dat hij alle maatregelen had genomen maar de mensen doen het gewoon niet." Koelewijn zegt dat hij steeds vaker verzoeken krijgt om op te treden.

Bedrijfsleiders supermarkten bellen

Dinsdagochtend wil de burgemeester meteen in gesprek met de adviseurs en experts in het gemeentelijk 'coronateam'. "Daarin zullen we bespreken welke tekst er in de noodverordening moet komen te staan. We moeten gaan afspreken hoe we gaan handhaven."

"Daarnaast zal ik zeker een belrondje doen langs de bedrijfsleiders van de supermarkten. Als zij de regels kunnen doorvoeren hoeven wij er geen politieagent neer te zetten. Maar we komen wel meermaals per dag even kijken of het goed gaat."

Optreden bij samenscholing

Bij samenscholingen zal er in Kampen worden opgetreden. "In eerste instantie gaan we het preventief doen en spreken we mensen aan op de plannen. Met deze woorden van Rutte moet het voor iedereen nu duidelijk zijn. Maar let wel: we zullen niet schromen om te beboeten als we worden uitgelokt."

Koelewijn: "Het kabinet heeft vlot lering getrokken uit wat er gaande is in de maatschappij. In de komende week zal het ongelooflijk spannend worden of we de top van de groei eruit kunnen krijgen. Dat moet ook echt. En daarvoor moeten we alles op alles zetten. We weten wat er op het spel staat. Ieder mens dat we in leven kunnen houden is er één en daar moeten we het voor doen."