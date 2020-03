Bevrijdingsfestival Overijssel: 'afgelasting verwacht, maar alsnog keihard binnen gekomen'

Vanaf vanavond tot 1 juni zijn alle samenscholingen verboden. In de komende dagen zal duidelijk worden hoeveel effect deze maatregel zal hebben. Voor de komende maanden zullen alle evenementen en activiteiten worden afgelast. Daarmee gaat een streep door bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle en Freshtival in Enschede. De organisaties zijn in shock door de nieuwe kabinetsmaatregel tegen het coronavirus.

"We hadden heel ver weg een beetje stille hoop. Natuurlijk hadden we wel iets verwacht maar alsnog is dit bericht vanavond keihard binnen gekomen. Ik ben eigenlijk wel in shock", zegt Emma Quilligan, directeur van het Bevrijdingsfestival Overijssel.

Geen twijfel meer

Emma vindt de nieuwe maatregelen wel duidelijk, er is nu geen twijfel meer wat je moet doen. "Maar het maakt het meteen ook zo definitief en het maakt letterlijk zo groot hoe enorm deze crisis is. Ik heb het eigenlijk nog niet eens over het Bevrijdingsfestival want weet je? Dat is natuurlijk totaal en geheel ondergeschikt aan de zorg en de gezondheid van mensen." De BFO-directeur klinkt hoorbaar ontdaan en onder de indruk van de ontwikkelingen. "Toen ik het hoorde, ik had een dikke brok in mijn keel en kippenvel tegelijk. Ik ben toch eigenlijk wel in shock van de hele situatie."

Vorige week had de organisatie al een lijst gemaakt met alle belangrijke partners en telefoonnummers. "Om klaar te hebben als het toch zou gebeuren. Dus nu wordt het morgen heel veel telefoontjes doen en mailtjes sturen. Het is niet anders." De begroting van het Bevrijdingsfestival in Zwolle ligt rond 1,2 miljoen euro en daarvan is de organisatie nu in ieder geval een paar ton kwijt.

Freshtival

Ook bij de organisatie van Freshtival in Enschede komt de klap hard aan. Festivaldirecteur Eric van Oosterbaan zegt tegen de Tubantia dat het evenement niet kan worden verplaatst. "Dit is toch wel een onwerkelijk moment. Wat overkomt ons allemaal? Dat gevoel heerst hier. Natuurlijk zit heel Nederland in deze crisis, maar dat maakt de klap er bij ons niet minder op."