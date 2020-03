Alle waterpolo- en basketbalcompetities definitief beëindigd om coronavirus

Voor alle waterpoloërs en basketballers is het seizoen 2019/2020 is per direct beëindigd. Dat hebben de twee bonden maandagavond besloten naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet in de coronacrisis.

Zo zijn onder meer alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden. "Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben ook een grote impact op de zwemsport", zo laat de zwembond in een verklaring weten.

"Zwembaden zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime."

Ook bij het schoonspringen, synchroonzwemmen, waterbasketbal en het wedstrijdzwemmen worden de competities niet meer hervat.

Het is nog onduidelijk wat precies de consequenties zijn voor de verschillende sporttakken en voor de start van het komende seizoen. De KNZB stelt dat er binnen drie weken uitsluitsel wordt gegeven.

"Harde klap voor basketbal"

Vrijdag werd al besloten dat de Dutch Basketball League niet meer wordt hervat. Nu geldt dat ook voor alle andere basketbalcompetities. "Dit besluit is een harde klap voor het basketbal in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban", reageert directeur Simone Volmer van de NBB.

"We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. Dus hoe vervelend ook, we moeten die basketbal in teamverband even laten liggen. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar uiteindelijk pakken we die bal weer op met elkaar."