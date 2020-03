Coronamaatregelen: publicatie onafhankelijk rapport Kanaal Almelo-de Haandrik uitgesteld

Niet alleen evenementen worden afgelast of uitgesteld vanwege de aangescherpte coronamaatregelen van de regering, ook politieke en maatschappelijke bijeenkomsten gaan tot 1 juni niet door. Zo ook de openbare bijeenkomst op 30 maart over de publicatie van een onafhankelijk rapport over Kanaal Almelo-de Haandrik. Dat laat de provincie Overijssel vanavond weten.

Op 30 maart zou de provincie Overijssel het door TNO en Deltares opgestelde rapport in het bijzijn van leden van de klankbordgroep tijdens een openbare bijeenkomst in ontvangst nemen. Maar door de maatregelen rondom het coronavirus is in overleg met de klankbordgroep, de stichting Kant nog Wal, de betrokken gemeenten en het Waterschap besloten dat tot een nader te bepalen datum uit te stellen.

Gedeputeerde Bert Boerman: “In dit proces is de persoonlijke communicatie met omwonenden en de andere betrokken partijen van essentieel belang. Door de maatregelen rond het bestrijden van het coronavirus is dit de komende tijd niet mogelijk. Tegelijkertijd blijft de veiligheid van inwoners voorop staan. We gaan nu samen met de klankbordgroep en de andere partijen verkennen hoe we het proces anders kunnen inrichten om tot een gezamenlijke aanpak te komen.”

Met elkaar om tafel

Het rapport van TNO en Deltares gaat in op de oorzaak of oorzaken van de schade aan woningen in het gebied langs kanaal Almelo-De Haandrik. Uitspraken in het rapport over de schades zijn algemeen en gaan niet in op elke individuele woning.