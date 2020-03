Burgemeester Gerritsen Almelo: "Heftige maatregelen en dit trekt een wissel op verdraagzaamheid"

"Het zijn heftige maatregelen en het gaat ook heel lang duren", aldus Gerritsen. "Tot 1 juni niet alleen geen grote evenementen, maar ook geen kleinere, geen voetbal."

'Gemeenschappelijk offer'

Gerritsen vindt dat dit nogal wat vraagt van iedereen: "Dit trekt een wissel op de verdraagzaamheid, we zijn pas kort bezig en doen allemaal ons best, maar houden we dit ook lang vol. Het is een gemeenschappelijk offer om het coronavirus te bedwingen."

Eerst in gesprek

Volgens Gerritsen is het nu aan de veiligheidsregio's om al dan niet steviger op te gaan treden. Maar ook burgemeesters hebben meer bevoegdheden gekregen. Dit naar aanleiding van de volle stranden dit weekend, maar ook de overlast van hangjongeren in parken in Almelo.

Gerritsen: "In theorie kan de Veiligheidsregio Twente een park afsluiten wanneer daar overlast is, maar ik ben voorstander om eerst in gesprek met mensen te gaan om regels na te leven en pas als het niet anders kan verboden op te leggen."