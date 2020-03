Almelose raadsvergadering in tijden van corona: ver uit elkaar zitten en mondkapje op

Ondanks de coronamaatregelen is de raad in Almelo vanavond gewoon bij elkaar gekomen. Voor zover je dat 'gewoon' kan noemen, want op tafels stonden desinfecteersprays en één raadslid droeg een mondkapje. Ook hielden alle raadsleden anderhalve meter afstand van elkaar.

De raadsvergadering ging over een wijziging in het bestemmingsplan, dat woningsplitsing en kamerverhuur moet regelen. Hier moest uiterlijk morgen een besluit over worden genomen. 'Anders was het jarenlange werk voor niets geweest', zei burgemeester Gerritsen eerder tegen RTV Oost.

Anderhalve meter afstand

De vergadering ging door, maar wel in aangepast vorm. Raadsleden zaten verspreid door de hele zaal en op de publieke tribune. Ook leden van dezelfde partij zaten minimaal anderhalve meter uit elkaar.

Dorien Wind van het CDA zat helemaal achterin de zaal: "Dat is even wat anders dan normaal. Het is even behelpen voor het goede doel."

Mondkapje

Bert Hümmels van Leefbaar Almelo had als enige raadslid een mondkapje op. "Ik doe dit niet omdat ik het leuk vind, maar voor mijn vrouw. Zij woont in Hong Kong en daar zijn ze gewend om mondkapjes te dragen. Mijn vrouw vindt het al stom dat ik de deur uitga, daarom maar zo."

Hümmels vindt het wel belangrijk om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn. "Het is mijn publieke taak."

Bestemmingsplan

Aanleiding voor het veranderen van het bestemmingsplan is dat Poolse arbeiders op verschillende plekken in de stad in grote groepen in één huis wonen en dat zorgt voor overlast.

Van de 22 raadsleden die bij de vergadering waren, stemden 21 in met de wijziging. Het bestemmingsplan wordt dus gewijzigd.