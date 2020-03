Bruiloftsschutter Beckum gaat 15 jaar de cel in

Almeloër Tugay G. is veroordeeld tot vijftien jaar cel voor twee schietpartijen met bijna fatale gevolgen. De rechtbank acht hem schuldig aan het schieten op een Turkse bruiloft in Beckum begin vorig jaar en een moordpoging in het drugscircuit een half jaar eerder. Tegen hem was achttien jaar gevangenisstraf geëist. "Het is een wonder dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen", zegt de rechtbank.

Tugay heeft toegegeven dat hij geschoten heeft op de bruiloft. Drie feestgangers raakten gewond, waarvan één bijna fataal. De schoten vielen bij een ruzie aan het eind van het feest. Waar de ruzie precies over ging, is nooit duidelijk geworden.

Bruidsschat

Mogelijk was de schutter er volgens justitie met een aantal vrienden op uit om de bruidsschat te stelen. Tugay zegt zelf geschoten te hebben in doodsangst, omdat hij bij de ruzie werd geslagen en geschopt. Justitie gaat er vanuit dat hij uit was op een confrontatie, omdat het wapen waarschijnlijk al doorgeladen was.

"Met zijn handelen heeft verdachte aangetoond geen enkel respect te hebben voor andermans leven", zeggen de rechters. Ontlastende verklaringen van getuigen vindt de rechtbank onbetrouwbaar, omdat Tugay vanuit de cel met zijn moeder heeft gebeld en gezegd heeft wat zijn vrienden tegen de politie moesten vertellen.

Liquidatiepoging

Naast de schietpartij op de bruiloft, is hij ook veroordeeld voor een 'liquidatiepoging' een half jaar eerder in Almelo. Bij een autobedrijf in de buurt van de Bornebroeksestraat werd een Armeense man neergeschoten bij een ruzie in het drugscircuit. Hij werd twee keer geraakt. Het slachtoffer heeft Tugay herkend als de schutter. Ook is hij te zien op camerabeelden en herkend door getuigen.

Het slachtoffer overleefde de aanslag maar net. Maar liefst vijf levensreddende operaties waren er nodig om hem voor de dood weg te slepen.

Ondergedoken

De rechtbank vindt niet bewezen dat Tugay een plan had om de Armeense man neer te schieten, zoals het OM wel naar voren heeft gebracht. Dat mindert de straf enigszins ten opzichte van de strafeis.

De rechters rekenen het hem wel zwaar aan dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen, door na dit schietincident naar Turkije te vluchten en na de schietpartij op de Turkse bruiloft wederom onder te duiken.

Naast de celstraf moet hij drie slachtoffers ook een schadevergoeding betalen, in totaal gaat het om 60.000 euro. Het bruidspaar krijgt geen vergoeding. "Dat wilden we ook niet", zegt de bruidegom tegen RTV Oost. Hij eiste dan ook geen compensatie voor geleden schade: "We willen geen centen van die man."

Twee vrienden van Tugay, die bij hem waren tijdens de schietpartij op de Turkse bruiloft, zijn vrijgesproken. Bij beide mannen zijn er volgens de rechtbank wel aanwijzingen dat ze betrokken waren bij het gevecht, maar er is geen sluitend bewijs.