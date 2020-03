Man uit Borne (43) die agente bespuugde en 'fuck corona' riep morgen al voor de rechter

Zaterdagavond rond kwart over tien kreeg de politie een melding van een schreeuwende man in de omgeving van het Marktplein in Almelo. De man zou even daarvoor een ruit hebben vernield en iemand hebben bedreigd.





De 43-jarige had geen zin in een gesprek met de agenten en riep meerdere malen 'fuck corona'. Ook wilde hij zich niet legitimeren. Tijdens het moeizame gesprek, spuugde de man plotseling in de richting van de agente. Ze werd niet geraakt, maar is wel geschrokken van het incident.

Snelrecht

De man uit Borne is overigens niet de enige die voor een dergelijk vergrijp voor de rechter moet verschijnen. Ook een 21-jarige man uit Biddinghuizen wordt morgen voorgeleid omdat hij hoestte of spuugde naar agenten tijdens de arrestatie en iets zei over corona.



Vandaag wordt een 46-jarige man uit Zuthpen voorgeleid bij de rechter-commissaris, omdat hij onlangs in de richting van agenten zou hebben gehoest en daarbij iets zou hebben gezegd over ziektes.

Wat het Openbaar Ministerie betreft, is dit de opmaat voor snelrechtzittingen. 'Hier past een lik-op-stuk-aanpak.'

Straf

Vorige week is via het supersnelrecht door de rechtbanken in Utrecht en Den Haag al gestraft voor ‘coronahoesten- en/of spugen’. Drie verdachten kregen een werkstraf van 40 uur en celstraffen variërend van vier tot tien weken opgelegd.