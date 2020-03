Deze evenementen gaan niet door in Overijssel

Van de Sallandse Aspergetocht tot Jumping Schröder Tubbergen en de Nationale sleepbootdagen in Zwartsluis: De mededeling dat alle evenementen in Nederland tot 1 juni zijn afgelast, heeft de kalenders leeg gevaagd. Een overzicht van alle afgelastingen.

In de afgelopen weken werd al duidelijk dat evenementen tot 6 april niet door konden gaan vanwege de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Enkele evenementen, zoals de Enschede Marathon (19 april) hadden uit voorzorg al besloten om het evenement te schrappen omdat de voorbereiding in de knel zou komen.

Een streep kan inmiddels door de start van het Aspergeseizoen (9 april). Ook de actie Zoek ’t Ei van RTV Oost tijdens Pasen is geannuleerd. Hetzelfde lot wachten evenementen als de Freedomride (5 mei), Nationale Molendag (9 en 10 mei) en het Rondje Dauwtrappen (21 mei).

Bij de Nationale sleepbootdagen in Zwartsluis overheerst berusting. Voorzitter Roel Schurink en de andere leden van het organisatiecomité zagen de bui al hangen en bliezen het evenement gistermorgen al af. "Jammer, maar je kunt in deze situatie niet anders. We moeten ons aan de regels houden en dat betekent dat het feest niet door kan gaan. Hoe jammer dat ook is."

Dauwpop

Ook grote festivals, zoals het Bevrijdingsfestival Overijssel en Ribs & Blues, gaan niet door. Het nieuws kwam hard aan bij Frank Satink van Dauwpop. Het popfestival tijdens Hemelvaartsdag trekt jaarlijks ruim tienduizend mensen naar Hellendoorn. "Wat nodig is in de strijd tegen het coronavirus, dat is nodig." Satink had al het gevoel dat het evenement niet door kon gaan. "Ik had gisteravond ook wel verwacht dat de maatregelen verlengd zouden worden, maar dat ze nu al tot 1 juni zouden gelden was wel een verrassing. Het betekende dat we moesten schakelen."

Er kon direct een streep door Dauwpop, dat vorig jaar nog de 25ste editie vierde. Dit jaar zouden artiesten als Kensington, Chef’Special en Typhoon komen optreden. De organisatie besloot vrijwel direct dat de gekochte kaarten voor deze editie geldig zouden zijn voor 2021. "We zitten nu op de lijn dat je ticket geldig is voor volgend jaar. We moeten alleen nog hard werken om dit technisch te regelen."

'Geld loopt er hard uit'

De schade is logischerwijs fors. Toch wil Satink niet over bedragen praten. "Het is duidelijk dat het geld er hard uitloopt en er niets binnenkomt, dat geldt voor de hele industrie." Dauwpop heeft nog wel gekeken of het evenement verplaatst kon worden naar een later moment dit jaar. "Maar de kalender met evenementen in Nederland is zo vol. Dan zit je al snel in andermans vaarwater. Dat wil je ook niet."

