Met de robot een virtueel rondje maken door het museum

Met de robot door het museum. Ideaal natuurlijk in deze tijden dat musea gesloten zijn door de coronamaatregelen. Vanaf vandaag kan dat iedere donderdag- en zondagmiddag bij Museum Tetem in Enschede.

Vanuit huis kan je inloggen en rondkijken via de rijdende robot Double. Je kan zelf sturen en bepalen waar de robot heengaat binnen de expositieruimte.

Toeval

Het is een idee van curator Ella Buzo: "Ineens konden we geen bezoekers meer toelaten en dan ga je nadenken. Samen met Human Media Interaction van de Universiteit Twente kwamen we tot deze robot."

Via de robot kom je in de nieuwe tentoonstelling The Swarm, die gaat over een insectenplaag. "Het vertoont gelijkenissen met de overlast van corona nu, maar dat is puur toeval, de tentoonstelling stond al gepland."

Mensen zijn sociaal

Eén voor één kunnen bezoekers vanuit huis inloggen en krijgen dan tien minuten de tijd om rond te kijken. Voor nu mooi, maar zeker niet voor altijd denkt Buzo. "Vanuit de hele wereld kunnen mensen nu in Tetem in Enschede komen via de robot, hoe mooi is dat. Maar je ziet in deze tijden heel goed dat mensen sociale wezens zijn en heel graag bij elkaar willen komen. En wij hebben ook liever echte bezoekers in ons museum."

Tot 1 juni tussen 14 en 16 uur kan je vanuit huis inloggen in Double via drive.doublerobotics.com.