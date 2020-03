Hertenkamp in Vollenhove is het zat: "Stop met dumpen hanen, ze vallen onze dieren aan"

Voor de vrijwilligers van Hertenkamp Vollenhove is de maat vol. Steeds vaker worden er dieren over het hek gezet en inmiddels zitten er al tien hanen in het verblijf. En die vallen de andere dieren aan.

"Hertenkamp Vollenhove is geen opvangplaats van dieren die men niet meer wil verzorgen", laat het hertenkamp weten.



"In deze tijd van thuisblijven gaan mensen onder andere opruimen. Dat merken we ook in het hertenkamp, want de laatste tijd worden er regelmatig dieren over het hek gezet. Daar zitten we niet op te wachten."



Inmiddels lopen er al tien hanen rond in het hertenkamp. Dat zorgt volgens de vrijwilligers niet alleen voor lawaai, maar de hanen vallen ook de andere dieren aan. "Onze duur aangeschafte exotische eenden zijn vooral het doelwit. We willen dit niet langer dus: Doe dit niet."