Nog honderden studenten in het buitenland, maar niet iedereen wil terug

Honderden studenten van Overijsselse onderwijsinstellingen zitten op dit moment nog in het buitenland vanwege een stage, project, cursus of om af te studeren. Een deel wil terug, maar kan niet omdat er niet naar Nederland gevlogen wordt. Maar een deel van de studenten kiest er bewust voor om hun stage in het buitenland af te maken.

In totaal gaat het om ruim driehonderd studenten van Windesheim, Saxion, ROC van Twente en Universiteit Twente. Ze zitten verspreid over de hele wereld. De scholen deden medio maart, toen de maatschappelijke onrust rondom het virus ontstond, een oproep aan de studenten om terug te keren.

Universiteit Twente

Zo'n honderdvijftig studenten van Universiteit Twente zijn nog in het buitenland. "Er is een deel dat wacht op de mogelijkheid om te kunnen terugkeren, naar Nederland of naar hun thuisland. Niet in alle gevallen is dat makkelijk omdat er reisbeperkingen zijn", laat Laurens van der Velde, woordvoerder van de UT, weten.

"We staan met ze in contact om te kijken hoe we hen daarbij kunnen helpen en we vragen hen zich ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te registreren zodat ook zij mee kunnen helpen."

Volgens de UT-woordvoerder wil ook een deel van de studenten van de universiteit graag in het buitenland blijven. "Bijvoorbeeld om de stage af te ronden, omdat het om internationale studenten gaat die momenteel in hun thuisland verblijven of omdat ze in een land zijn waar de situatie momenteel weinig risicovol is."

Saxion

Van Saxion zitten nog ongeveer negentig studenten in het buitenland. Daarbij gaat het volgens woordvoerder Karin Effing voornamelijk om studenten die in hun thuisland zijn voor stage. Ze zitten in Duitsland (35) en Noorwegen (15), maar ook in landen als Zuid Korea (4), waar ze vanwege praktische belemmeringen niet naar Nederland kunnen komen.

Zes studenten die in Nieuw Zeeland studeren, hebben aangegeven dat de situatie veilig is en dat de partner-universiteiten maatregelen nemen rondom online-onderwijs. Overige landen waar twee of meer studenten zijn, zijn Portugal en Spanje.



Ondanks het dringende advies, is in enkele gevallen een terugkeer naar Nederland inmiddels niet meer mogelijk of is de situatie ter plekke veilig. "Op basis van de berichten gaat het goed met de studenten. Enkele studenten verblijven bij partner-instellingen waar momenteel online onderwijs en activiteiten centraal zijn georganiseerd. Ook is er contact met de partner-instellingen zelf."



ROC van Twente

Van de 132 studenten van het ROC van Twente die kozen voor een avontuur in het buitenland, zijn er nog ongeveer twintig niet terug. De andere studenten zijn op eigen initiatief of op advies van de school teruggekomen.

"In Duitsland zitten nog zes studenten van het ROC. Zij blijven, juist omdat ze actief zijn in de zorg en het laboratorium. Twee studenten van het ROC blijven op eigen initiatief in respectievelijk Indonesië en Nieuw Zeeland. De student in Indonesië heeft met medeweten van ouders een verklaring getekend om te blijven", laat woordvoerder Els van Riel weten.

Windesheim

Het overgrote deel van de Windesheim-studenten dat de afgelopen tijd in het buitenland verbleef, is volgens woordvoerder Jorieke van 't Klooster veilig thuis. "Er is nog een aantal studenten dat op dit moment in het buitenland verblijft. Een deel van hen staat op het punt terug te keren de komende dagen. Zij keren terug uit Maleisië, Suriname, Indonesië en Mexico. Daarnaast zitten twee studenten op de Filipijnen en Fiji, die vooralsnog niet terug kunnen keren."



Ongeveer vijftig studenten kiezen ervoor in het buitenland te blijven. Zij zitten op diverse plekken. "Met alle studenten staan we in goed contact en kijken we wat we voor hen kunnen betekenen. We voelen een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorgplicht voor onze studenten."

Windesheim betaalt, gelet op de situatie van overmacht, de repatriëringskosten van studenten die moeten terugkeren vanwege het coronavirus.



Verantwoordelijkheid

Studenten die niet wilden meewerken aan een terugkeer, hebben van hun onderwijsinstelling moeten verklaren dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen en dat ze onder privé-omstandigheden in het buitenland verblijven.



"Voordat we dit verzoek doen, zijn we herhaaldelijk met de student in gesprek geweest. Dat ontslaat ons niet van onze zorgplicht. We blijven in contact met deze studenten. Mochten ze op een later moment alsnog besluiten terug te willen keren naar Nederland, dan kijken we wat we kunnen betekenen. In de praktijk blijkt wel dat de hulp die we dan kunnen bieden vaak beperkt is. De Nederlandse ambassade kan in die gevallen hulp bieden", vertelt Windesheim-woordvoerster Van 't Klooster.

