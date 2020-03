Speciaal team gaat in Twente naleving strengere coronaregels coördineren

Er wordt een speciaal 'coronateam' gevormd, dat in de regio Twente moet zorgen voor een betere controle op de strengere landelijke regels, zoals die maandagavond door het kabinet zijn afgekondigd. Het toezicht daarop ligt in eerste instantie bij de zogenoemde buitengewone opsporingsambtenaren (boa's). Vooralsnog worden burgers die in overtreding zijn aangesproken op hun gedrag, vanaf eind deze week kunnen ook forse geldboetes worden opgelegd.

Vanuit de Veiligheidsregio Twente is vandaag het speciale Coördinatieteam boa's opgericht. Dit team is in eerste instantie belast met een goede verdeling van het aantal boa's over de veertien Twentse gemeenten.

Dat er zo'n coördinerend team komt, houdt in dat de Veiligheidsregio Twente vanaf nu daadkrachtiger gaat optreden tegen burgers die de geldende regels negeren.

Goede verdeling

Voor een goed toezicht op de strengere landelijke corona-regels is het volgens algemeen commandant crisiscommunicatie Ymko Attema van belang dat de boa's evenredig over de regio worden verdeeld. "De ene gemeente heeft bijvoorbeeld slechts één boa en de andere gemeente heeft er meerdere. Het team kijkt onder meer naar de beschikbare capaciteit."

Spin in het web

Het Coördinatieam boa's vormt de komende tijd de spin in het web bij het toezicht op de drastisch aangescherpte landelijke maatregelen. Afgelopen weekeinde ontstond massale verontwaardiging toen bleek dat veel dagjesmensen op grote schaal de natuur in trokken of in groepsverband gingen sporten, waarmee ze de geldende noodverordening aan hun laars lapten.

Strengere regels

Daarop besloot het kabinet in te grijpen en werden maandagavond strengere regels aangekondigd. Die werden dezelfde avond nog van kracht, maar moeten nog officieel worden bekrachtigd in de aangepaste noodverordening. "Die nieuwe noodverordening is er in de loop van de week, waarschijnlijk eind deze week", aldus crisiscommandant Attema.

Ook de politie kan bij overtredingen ingrijpen, maar vooralsnog zijn het in eerste instantie de boa's die controleren of burgers zich aan de nieuwe regels houden. Crisiscommandant Attema: "Tot aan maandagavond was er eigenlijk nog geen sprake van geldboetes en die zijn voor zover bekend dan ook niet opgelegd, maar het kabinet heeft nu dus ook boetes aangekondigd."

Forse boetes

De boa's kunnen die echter pas opleggen wanneer de nieuwe noodverordening er is. "Tot die tijd kunnen ze mensen alleen maar aanspreken op hun gedrag en waarschuwen. Maar naar verwachting eind deze week kunnen ze dus ook geldboetes opleggen." Die zouden naar verluidt vierhonderd euro per overtreding bedragen. "Dat zijn ook de bedragen die bij ons bekend zijn", aldus Attema.

Onduidelijk is nog hoe de Veiligheidsregio IJsselland de controle op de corona-regels gaat coördineren.