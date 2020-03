Fleur en Yorik hoeven dit jaar geen eindexamens te doen, dit is hun reactie

Yorik Siep staat er naar eigen zeggen prima voor en maakt zich geen zorgen (Foto: RTV Oost)

Voor Yorik Siep uit Giethoorn maakt het niet zoveel uit dat de eindexamens niet doorgaan. "Ik sta er prima voor", vertelt hij. Want de resultaten van de schoolexamens, die verdeeld over het laatste jaar worden gemaakt, gaan in de huidige constructie bepalen of een leerling zijn diploma krijgt.

Binnenkort meer duidelijkheid

Mavo-scholier Fleur Langhorst uit Hengelo heeft toch nog wat onzekerheden, ondanks dat ze het fijn vindt dat de centrale examens zijn geschrapt. "Het is heel dubbel. Want aan de ene kant is het fijn en aan de andere kant is het ook allemaal heel hectisch."

Fleur Langhorst krijgt binnenkort meer duidelijkheid over wat haar te wachten staat (Foto: RTV Oost)

De vlag en haar schooltas buiten ophangen, doet ze dan ook voorlopig nog niet. "Ik heb net een appje gekregen van mijn mentor. De schoolleiding is nu aan het overleggen. We krijgen binnenkort een mail met welke tentamens er doorgaan en wanneer dat moet. De school gaat overleggen of er tentamens geschrapt gaan worden."

'Geen zorgen'

Ongetwijfeld gesteund door zijn prima cijfers is Yorik relaxt onder de situatie. "Ik heb alleen nog een paar opdrachten. Het is wel anders dan het normaal zou lopen, maar ik maak me er geen zorgen over."

Door het besluit van minister Slob hebben scholen tot in juni de tijd om de resterende tentamens en opdrachten alsnog af te nemen.