Wat vind jij: Het is onbegrijpelijk dat de KNVB nog geen beslissing heeft genomen over het vervolg van de competities (Foto: Orange Pictures)

Waar de Enschede Marathon al in een vroegtijdig stadium besloot om het hardloopevenement af te gelasten, werd vandaag definitief besloten om ook de FBK Games in Hengelo niet door te laten gaan. Het grootste atletiekevenement van het land zou op 1 juni plaatsvinden.

De nieuwe maatregelen van het kabinet leidden aanvankelijk tot onduidelijkheid, want vandaag bleek dat de beslissing om sportverenigingen op slot te houden ongewijzigd is gebleven en dus loopt tot 6 april. Dat geldt dus ook voor de voetbalbond, maar alles wijst erop dat ook die datum binnenkort verlengd wordt. De KNVB houdt de kaarten vooralsnog voor de borst en wacht de adviezen van het kabinet af voordat er een beslissing wordt genomen over de competities in het betaald- en amateurvoetbal.

Wat vind jij? Moet de KNVB het heft in eigen handen nemen en niet wachten op de besluiten vanuit Den Haag? Of is het toch verstandig om eerst de verdere maatregelen van het kabinet af te wachten? Stem op onze stelling en praat mee in de reacties. Hieronder of op Facebook.