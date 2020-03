Overijsselse sporters moeten jaar wachten op Spelen: "Mijn sporthart huilt, maar het is een goede beslissing"

Kirsten Wild

De Zwolse wielrenster: "Ik moet er wel even van bekomen, want het is wel een flinke domper in mijn eigen planning. Maar ik zag het natuurlijk al wel een beetje aankomen met de ontwikkelingen van de laatste dagen. En gezien hoe groot het probleem wordt voor de wereld met het virus, is het denk ik ook de allerbeste beslissing om het een jaar uit te stellen. Ik moet het echt even laten bezinken en nieuwe plannen en doelen maken."

Roy van den Berg

De Kamper baanwielrenner: "Een bizarre situatie natuurlijk. Mijn sporthart huilt, maar mijn gezonde verstand zegt dat dit gewoon beter is. Er is zoveel onmacht en zo'n grote crisis aan de gang over de hele wereld dat het verzetten van de Spelen de enige optie is. Natuurlijk ben ik enorm teleurgesteld, want je leeft hier jaren als een monnik naartoe. Naar het grootste toernooi ter wereld. En als het dat verplaatst wordt, is natuurlijk wel iets bizars. Maar we moeten nu met z'n allen de schouders eronder zetten, zodat we met z'n allen zo snel mogelijk weer fit worden en dan kunnen we dit met z'n allen goed aan."

Niek Kimmann

De BMX'er uit Lutten: "Ik denk dat iedereen die het nieuws heeft gevolgd de laatste dagen het wel aan zag komen. Als je kijkt wat er op dit moment aan de hand is, is sport gewoon even bijzaak. Dus ik hoop gewoon dat iedereen veilig thuis zit, veilig aan zichzelf en anderen denkt. En als dit allemaal onder controle is, gaan we wel weer doen of sport heel belangrijk is."

