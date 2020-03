Schoolbestuurder over schrappen centrale eindexamens: "Nu concentreren op de schoolexamens"

Gisteren maakte minister Arie Slob bekend dat er dit jaar geen centrale eindexamens komen. De resultaten van de schoolexamens zullen bepalen of leerlingen slagen of zakken. Ben Lubberdink, bestuurder van de Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs Wolvega/Steenwijk, waar ook Tromp Meesters in Steenwijk onder valt, legt uit welke impact dat heeft.

Wat betekent het besluit voor jullie?

"Wij kunnen ons nu concentreren op de schoolexamens. Omdat dit jaar de cijfers die bepalend zijn of een leerling geslaagd is of niet, gebaseerd zijn op de examens die de scholen zelf afnemen."

Zijn die schoolexamens wel voldoende om te bepalen of een leerling een diploma krijgt?

"Gemiddeld genomen komen de cijfers van de schoolexamens en van de centrale examens redelijk overeen. Het gaat hooguit om een afwijking van 0,2 tot 0,5 punt. De schoolexamens zijn alleen nog niet helemaal afgerond. Wij hebben nog één schoolexamenperiode staan en dat gaat nu op een andere manier gebeuren. Normaal deden we dat met een tentamenweek."

Maar hoe gaat u dat nu doen?

"Daar waar dat kan, gaan we dat overwegend digitaal doen. Mondelinge tentamens kunnen we bijvoorbeeld via een beeldverbinding doen. Daar hebben we heel onze ICT-structuur op aangepast. Zodat we uitstekend met grote groepen en één-op-één online contact kunnen hebben. Er zijn ook specifieke vakken waarvoor leerlingen naar school moeten komen, dat doen we in kleine groepen. De school is leeg, dus er zijn veel lokalen voor beschikbaar."

Waarom bestaat het centraal eindexamen eigenlijk nog steeds?

"Dat heeft te maken met de maatschappelijke waarde die er wordt gehecht aan de extra toets waarbij alle leerlingen dezelfde vragen krijgen. De schoolexamens kunnen de scholen zelf inrichten. Om de ongelijkheid, vooral met het oog op het vervolgonderwijs, te voorkomen, is een centraal eindexamen wenselijk."

Die kans op ongelijkheid is er nu dus wel, toch?

"Wat ik al zei: de marges tussen de school- en eindexamens zijn zo klein dat het niet gaat bepalen of je genoeg inhoud hebt om een vervolgopleiding af te ronden."