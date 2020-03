Hanneke uit Dalfsen werkt als arts in Madrid: "Het is een gevoel van impotentie"

Ze groeide op in Dalfsen, ronde in Praag de opleiding geneeskunde af en vertrok daarna als basisarts naar Madrid. De internationale Hanneke de Boer volgt daar de specialisatie tot huisarts. "Het lijkt echt op een oorlogssituatie." De coronacrisis maakt diepe indruk.

Via Skype vertelt Hanneke dat een paar dagen geleden een beurshal is geopend voor de opvang van patiënten met corona. "Binnenkort kunnen daar ruim vijfduizend patiënten terecht. Alle ziekenhuizen zitten namelijk vol. De afdelingen Intensive Care hebben dubbel zoveel bedden dan gebruikelijk. En dan te bedenken dat de piek nog niet eens is geweest. Het gaat hier sneller dan in Italië."

'We zijn machteloos'

Natuurlijk wil Hanneke als arts mensen helpen en beter maken, maar ze ziet om haar heen dat het een gevecht is. "Je kunt er gewoon niet tegenaan boksen, het gaat zo snel, het is zo besmettelijk. De patiënten zijn bang, ze zijn alleen en je wilt zoveel doen, maar aan het eind van de dag denk je: wat heb ik nou bereikt? Dat is heel frustrerend."



'Collega van 25 jaar ziek'

Ook maakt de huisarts in opleiding zich zorgen over haar collega’s. "Het personeel is grotendeels nog niet ziek, althans ze hebben geen symptomen, maar dat is een kwestie van tijd. De beschermingsmiddelen raken op en je hebt binnen een paar meter vier patiënten waar je langs moet."



Wie denkt dat het voornamelijk zeventig plussers zijn die getroffen worden, zit fout. "Er liggen hier veel mensen die jonger zijn. Ik heb ook een gezonde collega van 25 jaar die met een longontsteking is opgenomen."



'Een foute aanpak'

Spanje verkeert sinds anderhalve week in een zogeheten lockdown. "Alleen de supermarkten, apotheken en tankstations zijn nog open." Maar toch heeft het land de crisis volgens Hanneke verkeerd aangepakt. "Ze hebben te lang gewacht om de knoop door te hakken voor een volledige quarantaine van het land. De regering kondigde het anderhalve week geleden aan, maar pas twee dagen later is het ingevoerd. De week daarvoor was het internationale vrouwendag waarbij hier in Madrid 150.000 mensen bij elkaar kwamen. Terwijl de regering wist dat het coronavirus hier al was. Achteraf bleek dan ook dat veel mensen het virus daar hebben opgelopen en anderen hebben besmet."

'Nederland krijgt het zwaar'

Volgens Hanneke heeft het in Spanje ook te lang geduurd voordat scholen dichtgingen en dat baart haar zorgen voor Nederland. "Wat dat betreft verwacht ik dat jullie een hele zware tijd tegemoet gaan. Mijn advies is dan ook: neem het serieus, blijf binnen als het kan en ga niet met meerdere personen tegelijk naar buiten."





Ondanks dat Hanneke begrijpt dat Nederland niet tot een volledige lockdown overgaat, denkt ze niet dat het verstandig is. "De theorie is echt mooi, maar je ziet dat het in de praktijk niet werkt. De zorg kan het gewoon niet aan. Ik hoop op het beste, maar ik vrees voor het ergste."

'Ik denk aan oma'

Een groot deel van de familie van Hanneke woont in Overijssel. Waaronder haar oma van 85 jaar die in Dalfsen woont. "Ik denk natuurlijk regelmatig aan mijn familie. Of ik mij zorgen maak? Het is een beetje dubbel. Als mijn familie goed oppast en extra voorzichtig is, stelt mij dat gerust."



Net als in Nederland ziet Hanneke in Madrid ook positieve kanten van de crisis. "Het Spaanse volk is dichter tot elkaar gekomen. Je ziet veel begrip en solidariteit. Elke avond om acht uur staat iedereen te klappen voor het raam, op het balkon of in de tuin."