Boswachter roept op: bezoek natuurgebieden buiten de weekenden

Overvolle parkeerplaatsen en bossen die uitpuilden met mensen. Het zijn situaties die afgelopen weekend vooral in het westen van het land afspeelden, maar ook in de Overijsselse natuurgebieden was het aanzienlijk drukker. Natuurmonumenten deed zondag zelfs de noodoproep om niet naar de natuur in de gaan. Daarom roept boswachter Ruben Vermeer bezoekers op om eens te proberen om buiten het weekend naar de gebieden te komen.

Die oproep doet Vermeer om te voorkomen dat de gebieden van Natuurmonumenten op slot moeten. "We vinden het belangrijk dat mensen nog een frisse neus kunnen halen in onze gebieden. Parkeerplaatsen die uitpuilden, hebben we hier in onze gebieden niet gezien. Maar het was wel drukker. Je zag bijvoorbeeld in gebieden waar normaal nooit een hond komt, dat er toch mensen waren", legt hij uit.

Doordeweeks bezoek

Daarom vraagt de boswachter of mensen hun bezoek aan de gebieden buiten de weekenden willen plannen. "Je zag dat nu iedereen in het weekend de natuur in ging. Ik kan me goed voorstellen dat als je thuiswerkt, je doordeweeks eens een half uurtje de natuur in kunt gaan. Want op een dinsdagochtend of donderdagmiddag is het aanzienlijk rustiger in onze gebieden. Als we op die manier toch onze gebieden kunnen openhouden, maken we het voor iedereen een stukje makkelijker."

'Beetje wakkergeschud'

Maandagavond verscherpten de ministers de coronamaatregelen. Zo hebben burgemeesters nu meer mogelijkheden om burgers aan de regels te laten houden en groepsvorming en drukte in bepaalde gebieden te voorkomen.

"Ik denk dat iedereen nu een beetje is wakkergeschud", zegt Vermeer. "Gisteren zag ik al een gezin met jonge kinderen in ons gebied lopen, dat zag je eerder nooit op zulke momenten. Dat is denk ik toch bewustwording."

Van maatregelen tegen de drukte in de natuur is volgens Natuurmonumenten nog geen sprake. "Vooralsnog niet, we zien er geen reden toe. Als het lukt dat mensen hun bezoeken meer gaan spreiden, is het ook niet nodig."

Alternatieven

Als je niet buiten de weekenden naar bijvoorbeeld het bos kunt, heeft Vermeer nog alternatieven. "Mensen kunnen de tuin in gaan. Het voorjaar is natuurlijk begonnen. Misschien kunnen mensen zich iets meer bewust worden van wat er aan natuur rondom hun huis te vinden is en dat er ook minder noodzaak is om de natuurgebieden in te trekken."