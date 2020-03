Veiligheidsregio IJsselland doet beroep op gezond verstand; volg de maatregelen op

Hoe moeilijk het soms ook is, de veiligheidsregio vraagt de inwoners met klem om zich aan de maatregelen te houden. Als dat niet met rede lukt zal er zeker gehandhaafd worden met boetes.

Snijders: "Het wordt een spannende week. Eind deze week wordt duidelijk of alle maatregelen die we de afgelopen veertien dagen hebben genomen, zoals het sluiten van scholen en horeca, effect hebben. Het is van het grootste belang dat we ons allemaal aan de maatregelen blijven houden om de curve van het aantal besmette patiënten naar beneden te krijgen. Dat moeten we met zijn allen doen."

Gezond verstand

Snijders doet een dringend beroep op iedereen, en met name ook op jongeren, om de maatregelen op te volgen en daar ook verantwoordelijkheid in te nemen.

Tekst gaat verder onder de video

Bedrijven, Instellingen en particulieren zullen zich aan de regels moeten houden. Zoveel mogelijk thuis blijven is het devies. Alleen voor werk en de noodzakelijke boodschappen naar buiten en vooral ook afstand houden van elkaar.

Frisse neus

Dat betekent niet dat er helemaal niets meer kan en mag. Met in acht neming van de regels mogen mensen best naar buiten om alleen of met het gezin even een frisse neus te halen, zolang ze maar uit elkaars buurt blijven.

Tekst gaat verder onder de video

Capaciteit gezondheidszorg punt van zorg

De grootste zorg in de regio IJsselland gaat volgens Snijders op dit moment uit naar de toenemende druk op de gezondheidszorg. Het aantal bezette IC bedden bedraagt landelijk op dit moment zo rond de 1150 bedden en loopt nog steeds verder op, terwijl er op dit moment maximaal 1500 beschikbaar zijn.

Tekst gaat verder onder de video

Ook in de regio IJsselland is de toenemende druk merkbaar. De situatie in de gemeente Zwartewaterland, waar door de besmetting van twee huisartsen met corona een groot aantal mensen ziek geworden is, baart zorgen. Drie mensen uit onder meer Hasselt zijn inmiddels overleden aan het corona virus.