Wethouder: "Enschede zet extra stappen om te hoge boetes terug te betalen"

De gemeente Enschede doet er alles aan om uitkeringsgerechtigden die van 2013 tot en met 2015 een te hoge boete kregen opgelegd terug te betalen. "We zetten zelfs extra stappen. En we doen het via de koninklijke weg. We benaderen iedereen persoonlijk", vertelt wethouder Arjan Kampman, die zich vandaag stoorde aan uitlatingen van onder andere de politieke partij EnschedeAnders.

Margriet Visser van EnschedeAnders vindt namelijk dat het college van B en W niet heeft voldaan aan haar inlichtingenplicht. "De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed al in maart vorig jaar uitspraak over te hoge boetes, pas vorige week zijn wij hierover geïnformeerd."

Wethouder Arjan Kampman legt uit: "In maart vorig jaar deed de CRvB inderdaad uitspraak. Deze geldt voor alle gemeenten, niet alleen voor Enschede zoals wordt gesuggereerd. Gemeenten vroegen het ministerie om uitleg. Wij willen dan weten wat de uitspraak voor ons als gemeente betekent. In juli verscheen daarover een brief, kort voor de zomerperiode."

Nadat de gevolgen voor Enschede bekend waren, zette Kampman zijn ambtenaren aan het werk. "We zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan. We weten nu precies om hoeveel mensen het gaat en om wie het gaat. De uitspraak gaat over een periode in 2013 en 2014. Wij hebben 2015 er aan toegevoegd, omdat er altijd uitloop is. Vanaf 2016 weten we zeker dat het nieuwe beleid netjes is gevoerd."

Verkeerde voorstelling van zaken

Het kost nu eenmaal tijd om zaken zorgvuldig uit te zoeken, wil Kampman er maar mee zeggen. Hij vindt dan ook niet dat de brief over de uitspraak van de CRvB te laat naar de raad is gegaan. Hij vindt dat EnschedeAnders een verkeerde voorstelling van zaken geeft. "Er worden allemaal dingen bijgehaald die niets met deze brief te maken hebben."

"Normaal gesproken ben ik niet de wethouder die het debat voert via de media. Ik vind dat dat moet plaatsvinden in de gemeenteraad. Maar ik had nu wel de behoefte om te reageren. Om het juiste beeld naar voren te brengen. We zetten juist extra stappen om de mensen tegemoet te komen."