Strengere coronamaatregelen: omschakelen is voor supermarkten makkelijker dan voor buurtsupers

In het Jumbo-filiaal in Haaksbergen worden klanten sinds vanmiddag ontvangen door een medewerker. Iedere klant neemt een winkelwagen mee en daarmee kan de medewerker bijhouden hoeveel mensen er in de winkel zijn. Volgens het kabinet is het in deze tijden nodig om het aantal klanten in supermarkten te beperken, nodig om het aantal nieuwe coronabesmettingen onder controle te kunnen krijgen.

Extra inzet

In de Plus supermarkt in Giethoorn wordt eind van de ochtend gebeld met invalkrachten. Voor eigenaar Willem ter Schure hebben de steeds wijzigende maatregelen veel impact. "De situatie veranderd soms iedere dag en dat heeft voor ons bedrijf best veel impact ja. Ik ben nu druk aan het bellen met parttimers want ik moet vanaf nu iedere dag een extra medewerker bij de deur hebben."

Ter Schure doet veel in overleg met het hoofdkantoor van Plus. "We halen de mandjes weg en we tellen de karretjes. Zo kunnen we makkelijk bijhouden hoeveel er binnen zijn. Desinfectie hadden we al klaar staan voor de klanten."

(Lees verder onder de foto)

Handschoenen aan in Plus Giethoorn (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Wasbakken

Tijn Leussink van Jumbo Haaksbergen is al een stap verder. "Klanten willen steeds vaker graag hun handen kunnen wassen dus nu hebben we grote wasbakken bij de winkel neergezet. Die werden toch niet verhuurd."

Willem ter Schure uit Giethoorn werkt intussen verder. De boodschappenmandjes slaat hij op in het magazijn. "Aan het eind van de dag zijn alle nieuwe maatregelen wel doorgevoerd."

Niet klagen

Dat het veel extra werk is wil Ter Schure niet ontkennen, maar voor klagen is geen ruimte. "We mogen blij zijn dat we in deze tijden het bedrijf open kunnen houden. Het ziet er in andere branches wel heel anders uit, dan is het veel moeilijker om je hoofd boven water te houden en dan mogen wij niet klagen."

Video vanuit de supermarkten: