Bornse vrouw (80) overleden aan gevolgen coronavirus

Eerder overleden patiënten uit Glanerbrug, Ootmarsum, Deventer en Zwartewaterland aan de gevolgen van het virus. In Zwartewaterland zijn drie mensen overleden. Bij nog eens twee overledenen in Zwartewaterland is een vermoeden van coronabesmetting, maar is die (nog) niet aangetoond.

Condoleances van burgemeester Borne

"Gisteravond heb ik mijn condoleances moeten overbrengen aan de familie van een overleden mevrouw uit de gemeente Borne", vertelt burgemeester Jan Pierik. "Mevrouw is gistermiddag na een kort ziekbed overleden in het ziekenhuis aan het coronavirus. De familie heeft mij nadrukkelijk gevraagd iedereen op het hart te drukken hoe belangrijk het is dat de afstandsregels door iedereen in acht worden genomen!"

Gisteren meldde het RIVM dat er zeker 226 Overijsselse coronapatiënten zijn. Landelijk zijn in Nederland 5560 patiënten positief getest op het coronavirus (aantal per 24 maart 2020, 14.00 uur) Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk zes tot tien keer hoger, alleen mensen uit de risicogroep met 'coronaklachten' worden getest op het virus.