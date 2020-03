Diëtisten hebben het lastig: "cliënten zien is moeilijk en inkomsten zijn er nauwelijks"

Veel cliënten van diëtisten zijn mensen op leeftijd of behoren tot de categorie 'kwetsbare mensen'. Een fysiek bezoek is dan ook verboden. Gelukkig biedt in een aantal gevallen telefoon of beeldverbinding uitkomst, maar niet altijd.

"Soms zit men te dicht op de camera of juist te ver af. Een andere keer blijft het beeld zwart en horen we alleen gestommel of het lukt helemaal niet om verbinding te maken", zegt Miranda Kienhuis van de Diëtisten Groep Nederland (DGN).

Geen inkomen

Veel diëtisten zijn zzp'er of werken in een maatschap. Een aantal is in loondienst, bijvoorbeeld bij Diëtisten Groep Nederland van Miranda Kienhuis. "Het is gewoon uurtje factuurtje, want we moeten onze eigen broek ophouden. Nu er nauwelijks nog consulten zijn komt er geen geld binnen. Een buffer is er niet. Ik ben niet voor het geld in de zorg gegaan. Over een maand schrijven we rode cijfers."

Zorgen

DGN heeft moeite om het hoofd boven water te houden, daarom klopte Kienhuis aan bij het noodhulpfonds. "Het komt vast goed en natuurlijk probeer ik het van me af te zetten en er te zijn voor onze cliënten, maar af en toe maak ik me toch zorgen."